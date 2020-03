Schlosschor Oppurg arbeitet mit neuem Leiter aus Gera

„Arme ausschütteln. Gerade stehen. Lippen flattern lassen“, sagt Benjamin Stielau, Musiker aus Gera und neuer Leiter des Schlosschores Oppurg, zum Auftakt der Probe. Zum zweiten Mal übt unter seiner Führung das Ensemble im ehemaligen Forsthaus nahe des namensgebenden Schlosses. Er steht am Keyboard und vor ihm liegt ein Buch mit dem Choral aus Andrew Lloyd Webbers Musical „West Side Story“.

Mit dem neuen Chorleiter sei man ausgesprochen glücklich, so Heidrun Schiller, Organisationsverantwortliche. Derzeit bereiten sich die Sängerinnen und Sänger aus Oppurg und Umgebung auf das Sommerkonzert am 28. Juni in der Kirche vor. Die Mitglieder sind hochmotiviert und erarbeiten sich gerade neues Liedgut, welches Themenbasierendes, Big-Band-Artiges umfasse.

Ein buntes Programm habe man in petto, welches schon auf Hochzeiten, Kirchen, Friedens- und Benefizkonzerten zum Besten gegeben wurde. Auf dem aktuellen Probenplan stehen „New York, New York“ und „Der Mond ist aufgegangen“. „Unser 16-köpfiges Ensemble versteht sich nicht als klassischer Repertoire-Chor“, erklärt Schiller die Liedauswahl.

Benjamin Stielau zeigt den Chormitgliedern Lockerungsübungen für die Gesichtsmuskeln. Foto: Marcus Cislak

„Der Chor besteht zu zwei Dritteln aus Frauen“, weiß Schiller. Die Nachwuchsgewinnung sei derzeit nicht ganz einfach. Und man hole sich regelmäßig „Aushilfen“ von anderen Chören und Musikkapellen, die den Schlosschor unterstützen. Man habe ein derartiges Niveau, dass man aus Solisten ein Quartett oder Terzett bilden kann, sagt sie stolz.

Schlosschor ohne Schloss Oppurg

Und doch: „Wir sind traurig darüber, dass das Schloss nicht mehr zugänglich ist“, meint sie seufzend. Seit der Schließung durch den Schloss-Pächter Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) musste der Chor ausweichen. Sie vermisst die Räumlichkeiten, die eine besondere Akustik für Konzerte und Proben bot. Denn nicht nur namentlich sei man mit dem Anwesen verbunden, sondern auch personell. Denn auf Initiative von Heidrun Stiller, CJD-Mitarbeiterin, fanden sich 1992 einige Angestellte zusammen und organisierten im selben Jahr das erste Weihnachtskonzert.

Unter verschiedenen Leitern wuchs der Schlosschor an. Kantaten, Kunstlieder und Singspiele erweiterten im Laufe der 1990er das Repertoire. Neben dem Konzert vorm Jahreswechsel, entstand eine weitere Tradition: Das Frühlingssingen. Zwischen 2000 und 2008 konnte das Ensemble unter Kantor Klaus-Peter Marquardt einige Highlights verbuchen. Zur Pößnecker Landesgartenschau führten sie unter anderem das Musical „Das Hausgeisterhaus“ auf, musizierten mit dem CJD-Orchester oder führten das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf.

Vom Pianist zum Chorleiter

Der Schlosschor gab im Jahr 2018 ein Sommerkonzert in der Oppurger Kirche. Foto: Karl Möcker/Archiv

Seit dem Frühjahr 2011 probte der Chor mit dem Triebeser Kantor Joachim Lehmann. Mit ihm gestalteten sie zum Beispiel ein Sommer-Krimi-Konzert 2014, beteiligten sich am Thüringentag in Pößneck und auch an einem Friedenskonzert im Unterwellenborner Kulturpalast.

Aus der Zeit stamme auch der erste Kontakt mit dem jetzigen Leiter Benjamin Stielau. „Ich habe den Chor regelmäßig als Pianist zu Konzerten begleitet“, erinnert er sich. Mindestens zweimal jährlich stand man deshalb in stetigem Kontakt zueinander. „Wir kennen uns also schon länger“, fasst Organisationsleiterin Schiller zusammen.

Zu einem gemeinsam besuchten Konzert Ende vergangenen Jahres, als sich abzeichnete dass Lehmann wegziehen würde, fassten sich beide ein Herz und unterhielten sich über die frei werdende Chorleitung.

„Ich hatte auch schon überlegt, ob wir unsere Zusammenarbeit vertiefen sollten“, blickt der Musiker auf das damalige Gespräch zurück. „Es ist echt eine tolle Truppe“, lobt er die Mitglieder des Chores. Und: „Herr Stielau bringt frischen Wind hinein“, findet Schiller. Denn der neue Leiter will mehr jazzige Aspekte in das Repertoire einbringen, wie er ankündigt. Ein weiteres Ziel benennt Schiller: „Wir möchten uns wieder stärker um Nachwuchs kümmern.“