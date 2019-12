Viele Menschen aus Ranis und Umgebung trafen sich am Sonntagnachmittag zum Schmiedeadvent in der historischen Werkstatt.

Schmiedenadvent in Ranis erfreut sich guter Resonanz

Zum zweiten Mal fand am Sonntag in der Gaststätte Zur Schmiede in Ranis ein Schmiedeadvent statt. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hatte Gastwirt Hubert Weiße auf das erprobte Konzept zurück gegriffen und so wurden den Besuchern an den Verkaufsständen regionale Produkte angeboten.

„Das ist mir besonders wichtig, die Händler stammen alle aus einem Umkreis von wenigen Kilometern“, bekräftigte der Gastgeber, dem ein Helferteam und Mitglieder des Schmiede-Fördervereins bei der Bewirtung zur Seite standen. Sie waren auf den guten Besuch des Raniser Gasthauses vorbereitet.

In der historischen Schmiede lasen Bernd Weiße und Sabine Brettschneider am Feuer Geschichten für Gäste unterschiedlicher Altersgruppen. Bei Sabine Brettschneider konnten sich Kinder Seifen anfertigen lassen, indem sie den Duft und die Farben dieser selbst auswählen konnten. Dabei strahlten die Augen der Kleinen, war es doch ein besonderes Geschenk in der Vorweihnachtszeit. Knapp eine Stunde musizierten die Bläser von Daniel & Friends und brachten somit eine Woche nach dem Weihnachtsmarkt auf der Burg erneut besinnliche Weisen in Ranis zu Gehör.

„Ich mag die Gemütlichkeit in der historischen Gaststätte. Wir haben hier in der alten Schmiede auch schon im Februar Geburtstag feiern können. Das Ambiente ist schon etwas Besonderes“, sagte Stephan Mörz aus Könitz, der sich gemeinsam mit seiner Frau vor mehreren Jahren dem Förderverein der Raniser Schmiede angeschlossen ist.

„Das sind alles sehr schöne Stände hier“ freute sich Nachbarin Gerda Hellwig über das regionale Sortiment an den Ständen. Dazu gehörten Ziegenkäse, Honig, Forellen und verschiedene Geschenke wie Leuchtkugeln, Baumschmuck und Gehäkeltes.

In den Räumen des Hauses herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Einige Besucher hatten es sich aber auch mehrere Stunden gemütlich gemacht.

Am 20. Dezember lädt der Wirt zur vierten Runde im Schmiede-Skatpokal 2019 ein. Beginn ist 18 Uhr. Pro Jahr gibt es vier Durchgänge, die in eine Gesamtwertung eingehen.