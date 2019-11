Die Kirche in Schmorda steht seit 300 Jahren an ihrem Platz.

Schmorda. Im gemeindeeigenen Gotteshaus wird am kommenden Sonntag ein kleines Fest begangen. 14 Uhr wird sich auf dem Platz des 89-Seelen-Dörfchen getroffen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmorda feiert Kirchweihjubiläum

Mit der Errichtung der Kirche im Jahr 1719, auf den alten Mauern einer Kapelle, gehört das Gotteshaus von Schmorda zum festen Bestandteil des Dorflebens. Das Ungewöhnliche: Sie ist „eigentlich schon immer“ , wie Bürgermeisterin ­Andrea Philipp-Dittrich sagt, im Eigentum der Kommune. Am kommenden Sonntag feiert man das 300-jährige Jubiläum mit einem Gottesdienst nebst gemütlichem Familiennachmittag.

Ab 14 Uhr wird sich dazu auf dem Dorfplatz getroffen, um gemeinsam in das Gotteshaus einzuziehen. Dort erwartet die Gäste Musikalisches vom Kantor Cornelius Hofmann. Er begleitet die Jungen und Mädchen aus Schmorda, die feierliche Lieder einübten. Unter der Leitung von Yvonne Meinhardt werden diese die Gäste unterhalten. „Wir wollen die Kirche beleben, Jung und Alt in unsere schöne Kirche locken“, sagt Philipp-Dittrich. Um auch dem Gottesdienst einen frischen Anstrich zu geben, kommt der Erfurter Jugendpfarrer Klaus Zebe ins beschauliche Schmorda. Der Posaunenchor aus Unterwellenborn wird für weitere musikalische Glanzpunkte sorgen. Zur lockeren Feierlichkeit werden Kuchen, Kaffee und Glühwein gereicht, kündigt die Bürgermeisterin an. Zudem wird die seltene Gelegenheit gewährt, den Kirchenschatz bewundern zu können.

Einen Tag zuvor, am Samstag also, treffen sich Freiwillige ab 9 Uhr, um das Gebetshaus herauszuputzen. „Wir werden Materialien aus der Natur verwenden für die Deko“, sagt Philipp-Dittrich.

Bei Prozessionen im Gotteshaus erklingt auch die um 1850 erbaute, sieben Register umfassende Orgel, die von einem unbekanntem Meister aus der ­sogenannten Schulze-Schule stammt. 2011 restaurierte Dirk Schönefeld aus Stadtilm das Instrument. Dafür investierte die Gemeinde Schmorda etwa 4000 Euro. 1989 deckte die Pößnecker Firma Franz das Dach neu ein. Kurz darauf erhielt die Kirche einen neuen Außenputz und 2003 die Innenraumgestaltung in Blau-Weiß. Auf dem Kirchturm thront ein Posaunenengel als Wetterfahne. Auf der anderen, zur Straße hin gewandten Seite, umwehen die Kastanien das Dach. „Diese müssen dringend mal beschnitten werden“ , sagt die Bürgermeisterin.