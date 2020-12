Schmorda zahlt 13.214 Euro an Pößneck

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schmorda stimmten die Mitglieder des Kommunalparlaments für eine nicht im Haushalt eingeplante Zahlung von 13.214 Euro zu, weil fälschlicherweise in einem Zeitraum von etwa drei Jahren die Betreuungsgebühren für ein Kindergartenkind von Pößneck bezahlt wurden. So war das Kind noch als in Pößneck gemeldet geführt, obwohl die Familie längst nach Schmorda umgezogen war. Denn die jeweiligen Gemeinden sind für die Kita-Kosten zuständig. Das Kind besuchte schon vor dem Umzug ein und dieselbe Kindertagesstätte in Pößneck.

