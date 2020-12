Schmuck und lebenswert

Im Zuge der Dorferneuerung hat sich in den vergangen Jahren viel in verschiedenen Orten Thüringens getan. Auch im Orlatal konnten mit Hilfe von Fördermitteln des Landes zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Viele Dörfer sind richtig schmuck und noch lebenswerter geworden.

Auch in Knau und Dreba konnten in den vergangenen Zeiten Verschönerungen und Verbesserungen durch die Dorferneuerung auf den Weg gebracht werden. So konnte in Dreba unter anderem die Rekonstruktion des Dorfteiches sowie die Neugestaltungen des Dorf- und Kirchplatzes umgesetzt werden. In Knau sind etwa die Erneuerung des Angers, die Aufwertung des Dorfteiches und die Freiflächengestaltung am Pfarrhaus erfolgt. In Posen wurden beispielsweise die Freifläche vor der Kirche aufgehübscht und die Dorfstraße erneuert.

Nun wurden Knau mit Bucha und Posen sowie Dreba erneut in das Förderprogramm aufgenommen, weshalb zu erwarten ist, dass sich die Ortsbilder auch in den kommenden Jahren weiter zum Positiven verändern werden.

Angesichts der schwindenden Einwohnerzahlen auf dem Land ist das ein richtiger und wichtiger Schritt. Denn mit der weiteren Aufwertung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in den Orten wohnen bleiben beziehungsweise ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegen werden.

Knau und Dreba sind in die Dorferneuerung aufgenommen