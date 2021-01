Schnee rund um Pößneck wird auf Knopfdruck geräumt

„Zum Glück, der Wind lässt nach“, bemerkt Sven Weber. Zum zweiten Mal ist der Leiter der Außenstelle der Kreisstraßenmeisterei in Pößneck an diesem Tag mit seinem Räumfahrzeug unterwegs, um die Straßen von Schneewehen zu befreien. Gleichzeitig mit ihm sind seine drei Kollegen vom Winterdienst in der Spätschicht gestartet. Arbeitsbeginn war für sie um 11.30 Uhr und Ende wäre regulär um 20 Uhr.

„Wenn die Wetterbedingungen es nötig machen, sind wir auch länger unterwegs“, erklärt er. Akribisch wird jeden Tag der Wetterbericht verfolgt, um zu hören, was auf die Männer zukommen könnte. Auch zehn, elf Stunden säßen er und die übrigen Mitarbeiter durchaus einmal hinterm Steuer, wenn Wind und Schneefall ungünstig zusammenkämen. Die Frühschicht, die ebenfalls aus vier Mitarbeitern besteht, startet unter der Woche um 3 Uhr. Am Wochenende wechseln sich die Teams mit Bereitschaft ab. Dienstbeginn ist dann am Sonnabend 4 Uhr, am Sonntag 5 Uhr, Dienstende 20 Uhr.

Gleiches Auto, gleiche Route

Jeder Kollege hat seine feste Route und fährt auch immer auf dem gleichen Auto. Das Einzugsgebiet der Außenstelle reicht bis hinter Triptis. Sven Weber startet von Pößneck aus in Richtung Bodelwitz. Da ist von Schnee erstmal kaum noch eine Spur. Je höher man kommt, desto weißer wird es aber und schon bald kommt zum ersten Mal das Räumschild zum Einsatz. Ein Knopfdruck auf der Bedienkonsole rechts von ihm genügt und das Schild senkt sich automatisch. Wenig später ist zu sehen, wie der Schnee an den Straßenrand gewirbelt wird.

Weiter oben, auf dem Weg zur Bankschenke und weiter in Richtung Knau, kann man so manchen Straßenbegrenzungspfeiler nur noch erahnen, weil sich der Schnee am Straßenrand bereits auftürmt. „Wenn die Haufen zu hoch werden, dann verwenden wir die Schneefräse“, erklärt Sven Weber, der ab April auf 34 Jahre im Dienst der Kreisstraßenmeisterei zurückblicken kann. Seit sechs Jahren ist er Leiter der Außenstelle.

Natürlich habe sich im Laufe der Zeit viel gewandelt. „Die Arbeit ist einfacher geworden, die Technik moderner“, erläutert er. Aber auch mit der bleibe man schon mal im Schnee stecken. „2010 ist mir das passiert“, erinnert er sich an eine Begebenheit. Aber das sei grundsätzlich nicht weiter dramatisch. Entweder kämen die Kollegen zu Hilfe oder aber auch die ansässigen Bauern. „Die helfen da auch gern aus, kommen mit der Zugmaschine und holen uns raus“, berichtet Sven Weber.

Nur wenige unvernünftige Autofahrer

Überhaupt wird seine Arbeit meistens wertgeschätzt. „Der Großteil der Autofahrer hält zum Beispiel auch an, damit ich vorbeikomme“, sagt er im Hinblick auf die schmalen Kreisstraßen, die die Dörfer verbinden. Freilich gebe es auch immer die anderen, bei denen man anhalten müsse, damit es nicht zu einer Kollision kommt. An diesem Tag gibt es solche Fälle aber nicht.

Mittlerweile ist Sven Weber auf seiner Route in Keila angekommen. Streusalz und Räumschild sind in der Stunde, die seit Beginn seiner Fahrt vergangen ist, schon reichlich zum Einsatz gekommen. Im Ort wendet er und fährt die Straße, die er gekommen ist, zurück, dann weiter durch Peuschen bis zum Abzweig zur Landesstraße, die Richtung Ziegenrück oder Wernburg führt. Im Kreuzungsbereich liegt einiges an Schnee, weshalb er mehrmals vor- und zurücksetzen muss, um ihn mit dem Schild beiseite zu schieben. Dank der Routine passiert das mühelos. „Es gibt ja auch eine Rückfahrkamera“, bemerkt er schlicht.

Auch hier warten die herannahenden Autos, bis er fertig ist und sie durchwinkt. Ein Bus ist dabei, der laut Anzeige auf dem Weg nach Knau ist. Auf der Rückfahrt nach Peuschen begegnet Sven Weber diesem wieder. Er lässt das Fenster runter, denn er ahnt bereits, dass der Fahrer, der am Straßenrand angehalten hat, eine Auskunft haben will. „Wo warst du denn schon?“, lautet die Frage. „Kannst fahren, alles frei“, die Antwort. Unverkennbar gibt es Gespräche dieser Art öfter.

Anschließend geht es für Sven Weber zurück in Richtung Grobengereuth. Das Wetter hat sich beruhigt, die Straßen, die er geräumt hat, sind noch weitestgehend frei. Nach eineinhalb Stunden ist er zurück in Pößneck und will über Funk hören, was seine Kollegen zu berichten haben. Später startet er die Runde dann ein drittes Mal.