Schneelast lässt Bäume nahe Keila umstürzen

Peuschen/Knau Gleich drei Einsätze in zwei Tagen für die Feuerwehr Peuschen. Auch in anderen Orten sind die Ortsfeuerwehren gefragt.

Die Freiwillige Feuerwehr Peuschen musste in den vergangenen Tagen gleich dreimal wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Der andauernde Schneefall hatte dafür gesorgt, dass die Bäume die Schneelast nicht mehr tragen konnten.

Zwei Unfälle an der selben Stelle

Am Mittwoch mussten die Kameraden gegen 7.30 Uhr zur Straße zwischen Keila und Bankschenke ausrücken. Am Abzweig Laskau in Richtung Abzweig Posen war ein Baum umgefallen und ein Auto mit diesem kollidiert. „Der Schaden war aber sehr klein“, berichtet Peuschens Ortsbrandmeister Christian Günther. Schon am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr hatten an gleicher Stelle Bäume die Straße blockiert, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Mit der Motorkettensäge waren die Hindernisse aber schnell beseitigt, so der Ortsbrandmeister.

Ein zweites Mal mussten die Kameraden am Dienstag gegen 18.40 Uhr ausrücken – wieder war ein Baum umgestürzt und wieder ein Auto an diesen gefahren. „Glücklicherweise gab es aber auch hier keine Verletzten“, kann Christian Günther vermelden.

Er ist ziemlich sicher, dass es nicht lang dauern wird, bis der nächste Einsatz dieser Art ruft. Zum Glück seien sie nicht schwerwiegend. „Aber für uns ist das trotzdem schon eine ganze Menge“, sagt er. Auch zum Jahresende waren die Peuschener zu einem Einsatz wegen Windbruchs auf der Hohen Straße in Richtung Schmorda gerufen worden. Er kann aber voller Zuversicht sagen, dass die Ortsfeuerwehr gerüstet ist. Zuletzt musste auch nur eines der beiden Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Auch Feuerwehren aus Debra und Moßbach unterwegs

Wie Steve Sauer, der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Knau, mitteilte, waren auch die dortigen Kameraden am Dienstag gegen 17.30 Uhr wegen eines umgestürzten Baums ausgerückt. Dieser befand sich auf der Ortsverbindung Keila – Daumitsch hinter dem Abzweig Posen. Die Kameraden der Feuerwehr Keila, die ebenfalls alarmiert worden waren, hatten den Einsatzort schon erreicht, sodass für die Knauer kein weiterer Handlungsbedarf bestand.

Dem Vernehmen nach hatten auch die Feuerwehren Dreba und Moßbach ausrücken müssen, um Bäume von Straßen zu räumen. Aufgrund der vermehrten Fälle gibt Christian Günther einen dringenden Hinweis: „Die Leute sollen vorsichtig fahren und nicht zu schnell – schon ein leichter Schneefilm macht die Straßen sehr rutschig“, warnt der Peuschener Ortsbrandmeister.

Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen im Saale-Orla-Kreis und in Saalfeld-Rudolstadt