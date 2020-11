Schokolollis aus Pößneck für die Insel

Der Streit um die Vertragsmodalitäten zum Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union schwelt weiter, auch wenn er in der aktuellen Informationsflut rund um Corona immer wieder untergeht. Dieses Wochenende ist eine weitere Verhandlungsrunde angesagt. Das Gezerre ist unter dem Namen Brexit bekannt. Hiesige ins Vereinigte Königreich exportierende Unternehmen im Orlatal leben seit Längerem mit vielen Unsicherheiten.

Eines davon ist die Pößnecker Heinerle-Berggold Schokoladen GmbH. Ein nicht unerheblicher Teil der Gelee- und Schokoladenprodukte wird natürlich auch in die Supermarktketten des Vereinigten Königreiches geliefert. Wenn es zu unüberwindbaren Hürden beim Export käme, was durchaus vorstellbar ist, würde für Berggold „viel wegbrechen“, wie Geschäftsführerin Elvira Ortlepp sagt.

Für den britischen Markt werde an 80 Tagen im Jahr an einer der Anlagen im Drei-Schicht-System im Pößnecker Werk produziert. Unter anderem werden Konfekt, Geleewaren und Schokolollis nach Großbritannien geliefert. „Das sind deutsche Kunden: Aldi und Lidl“, sagt sie. Etwa 30 Prozent der kompletten Produktion werden ins Ausland geliefert, davon zehn Prozent auf die britischen Inseln, schätzt die Geschäftsführerin. Besonders zu wichtigen Feiertagen wie Ostern, Halloween und Weihnachten sind die Pößnecker Leckereien nachgefragt.

Auf britische Kunden nicht verzichten

Osterlollys werden gerade produziert. Foto: Marcus Cislak

„Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Brexit-Problem“, so Ortlepp. Deshalb sei man vorsorglich schon beim Zoll als Importeur gelistet, falls solcherlei Formalia künftig notwendig sein werden. Noch gebe es aber keine eindeutigen Richtlinien wie Einfuhrzölle oder andere Bestimmungen bei der Einfuhr von Gütern. Ob überhaupt Produkte von Berggold verzollt werden müssen, wenn sie in das britische Hoheitsgebiet gefahren werden, sei bislang völlig unklar, führt Elvira Ortlepp weiter aus.

„Mit der Erhebung von Zöllen will man den Binnenmarkt schützen“, weiß sie. Sie werden damit auch als Hürde angesehen, die den grenzüberschreitenden Warenfluss kontrollieren sollen. Das ist natürlich mit einem nicht unerheblichen Kostenaufwand verbunden. „Wir stellen fest, dass die Speditionen nicht das Risiko eingehen wollen, als Importeur aufzutreten“, so Ortlepp. Auch die Empfänger beziehungsweise Kunden, also unter anderem Lidl und Aldi im Vereinigten Königreich, haben kein Interesse daran. Deshalb wird bei eventuell fälligen Zollgebühren nur Berggold selbst die Kosten tragen. „Das schlägt sich dann auf die Preise nieder, Produkte werden teurer“, fasst die Geschäftsführerin zusammen.

Geleefrüchte in der Verpackung. Foto: Marcus Cislak

Trotz der Unsicherheiten will Berggold auf die britischen Kunden nicht verzichten. Die Umsätze seien nicht unerheblich. „Es wird sich hoffentlich bald eine für beide Seiten akzeptable Lösung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien finden“, gibt sie sich optimistisch.

Wesentlich spürbarer ist die Corona-Epidemie für das Pößnecker Unternehmen mit 140 Mitarbeitern. Die Nachfrage nach Süßigkeiten ging seit März zurück, habe sich in den Sommermonaten entspannt, aber es deutet sich schon wieder ein Knick nach unten an. Was die Geschäftsführerin in Teilen als besorgniserregend bezeichnet. „Die Nachfrage nach Jahrmarkts- und Kirmesartikeln ist weggebrochen“, sagt sie. In dem Bereich wären es 40 Prozent weniger als in den vergangenen Jahren. Ausgefallene Feste und aktuell die untersagten Karnevalsveranstaltungen schlagen sich in der Bilanz nieder. Denn Lutscher, Nougatpralinen und Knusperreis aus Pößneck sind für die Narren in Duhlendorf oder Köln gerngesehene Wurfobjekte oder Geschenke.

Süßes für den Lebensmittelhandel sei hingegen positiv, aber das Weihnachtsgeschäft laufe eher schleppend an. Es sei zu vermuten, dass der Lockdown und die abgesagten Adventsmärkte so manchen vom ausgedehnten Shopping in den Fußgängerzonen abhalte. „Auch an uns geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei, obwohl wir als Systemrelevant eingestuft sind“, so Ortlepp.