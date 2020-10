Der Neustädter Jahrgang 2019 zählt ein Zwillingspärchen. In diesem Jahr haben nun mit Louis und Oskar Kühne schon zum zweiten Mal Zwillinge aus Neustadt das Licht der Welt erblickt.

Die Kühne-Jungs sind mittlerweile gut sechs Wochen alt – sie wurden am 5. September in den Thüringen-Kliniken Saalfeld entbunden, teilt die Babyfotoagentur First Moment aus Chemnitz mit. Louis (2494 Gramm, 45 Zentimeter) war an dem Sonnabend um 12.07 Uhr da, Oskar (1990 Gramm, 43 Zentimeter) um 12.08 Uhr.

Im gesamten vergangenen Jahr gab es in den Thüringen-Kliniken insgesamt neun Zwillingsgeburten, darunter drei Pärchen mit Müttern aus dem Saale-Orla-Kreis. In diesem Jahr ist man bislang bei acht Zwillingen, darunter allein Louis und Oskar Kühne aus der Region.

Ein knappes Drittel aller Kinder, die in Saalfeld entbunden werden, sind im Saale-Orla-Kreis zu Hause, heißt es weiter aus den Thüringen-Kliniken. 2020 hatten die haus- eigenen Hebammen bislang etwas mehr zu tun als 2019.

Kreißsaal und Neugeborenenstation „eng vernetzt“

Eltern, die Zwillinge erwarten, seien in den Thüringen-Kliniken gut aufgehoben, weil Kreißsaal und Neugeborenenstation „eng vernetzt“ seien. „Wenn eine besondere medizinische Versorgung von Müttern und Kindern notwendig wird, dann ist die Entbindung in einem Perinatalzentrum wie in Saalfeld wichtig“, so Kreißsaaloberärztin Martina Baum. Sie empfiehlt die Informationsabende für werdende Eltern, die in den Thüringen-Kliniken seit einigen Wochen unter „Corona-Bedingungen“ beziehungsweise mit maximal vierzig Teilnehmern – also mit zwanzig Schwangeren plus je eine begleitende Person – pro Termin wieder angeboten werden.

Die Zahl der Zwillingsgeburten nimmt bundesweit tendenziell zu. Übersichten zufolge, kommen bei 1000 Babys dreißig bis vierzig Zwillinge vor. Mit den beiden diesjährigen Zwillingspärchen ist der Neustädter Jahrgang 2020 demnach ein bisschen außergewöhnlich.