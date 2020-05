Pößneck. Die Feuerwehr ist am Mittwochabend in Pößneck zu einem Schornsteinbrand ausgerückt.

Schornstein brennt in Pößneck

Zu einem Schornsteinbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Pößneck am Mittwochabend gerufen worden. Zu diesem war es in einem Wohnhaus im Ettigweg in Pößneck gekommen.

Gegen 20.45 Uhr war die Pößnecker Wehr alarmiert worden, die mit vier Fahrzeugen und 15 Kameraden zum Einsatzort ausrückte. „Man hat schon von Weitem eine starke Verrauchung gesehen. Vor Ort hat sich das dann als Schornsteinbrand bestätigt“, berichtet Nico Schwenke, stellvertretender Stadtbrandmeister der Feuerwehr Pößneck. Wahrscheinlich hätten sich Rußrückstände entzündet, so seine Vermutung.

Der zuständige Schornsteinfeger wurde informiert und zum Einsatz hinzugerufen. „Wir haben dann die Esse gekehrt und so den dort festgesetzten Ruß entfernt“, informiert Nico Schwenke über die weiteren Schritte des Einsatzes.

Nach etwa einer Stunde habe man den Einsatz schließlich beenden können.