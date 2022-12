Schüler aus Oppurg zündet Jacken an

Oppurg. Der 15-Jährige beschädigte Jacken mit einem Feuerzeug und versah sie mit Brandlöchern.

Wie der Polizeiinspektion Saale-Orla am Dienstag bekannt wurde, hatte ein Schüler aus Oppurg am Montagvormittag mehrere Jacken seiner Mitschüler angezündet. Der 15-Jährige hatte offensichtlich wahllos die an der Garderobe aufgehängten Jacken mit einem Feuerzeug beschädigt und mit Brandlöchern versehen. Angeblich wurde er dazu durch einen 16-Jährigen angestiftet.

Es wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. Die Regelschule hat beide Schüler zunächst suspendiert, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit.