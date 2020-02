Selbst bettlägerigen Senioren wurde im DRK-Pflegeheim in Pößneck-Ost die Teilhabe am erbaulichen Schülerprogramm ermöglicht.

Schüler machen Senioren im DRK-Pflegeheim Pößneck-Ost eine Freude

Im DRK-Pflegeheim in Pößneck-Ost war dieser Tage etwas Besonderes zu erleben. 26 Schüler des Gymnasiums Am Weißen Turm aus der Stadtmitte waren zu Gast – mit einem gut einstündigen, extra für die Heimbewohner einstudierten Programm.

Während die jungen Menschen Leinwand, Beamer und Musikinstrumente aufbauten, füllten nach und nach etwa 50 Heimbewohner den Saal. Es wurden Wege und Mittel gefunden, auch etwa zehn bettlägerigen Senioren die Teilhabe am kulturellen Programm zu ermöglicht. Der Alltag in einer Pflegeeinrichtung ist sicher nicht immer leicht und so war dieser Nachmittag für alle Gastgeber eine willkommene Abwechslung.

„Die Mädchen und Jungen der Klasse 8c waren sofort und gern bereit, im Rahmen des Deutschunterrichtes und darüber hinaus etwas vorzubereiten“, sagte Kerstin Fuß als Lehrerin und die in der Nähe stehenden Mädchen bestätigen das. Vor zwei Jahren waren dieselben Kinder schon mal im Pflegeheim, um Gedichte vorzutragen. Auch dieses Mal waren welche zu hören, aber nun waren es selbst geschriebene Werke.

Die Vorbereitungen für dieses Programm begannen bereits im vergangenen Herbst. Die Aufgabenstellung war, in Zweiergruppen Kalenderblätter und selbst verfasste Gedichte für jeden Monat zu gestalten. Leitmotiv des Projektes war „Mit der Klasse 8c kreativ durch das Jahr 2020“. Zusätzlich aufgelockert durch Akkordeon-, Gitarren- und Keyboardmusik ging es für die Pflegeheimbewohner munter durch das angebrochene Jahr. Für Struktur sorgten die noch 13-jährige Antonia mit der schon 14-jährigen Victoria als Moderatorinnen.

Lehrerin Kerstin Fuß konnte, im Publikum sitzend, den Nachmittag genau so genießen wie alle anderen auch und den wohlverdienten Applaus tatkräftig verstärken.

Von Sigrid Mundus, Leiterin Soziale Betreuung im DRK-Pfegeheim, kam der Hinweis, dass das Schülerprogramm nur eines der zahlreichen Angebote für die Senioren in dieser Einrichtung ist. Tatsächlich weisen die aushängenden Pläne Monat für Monat abwechslungsreiche Veranstaltungen vom gemütlichen Spaziergang über altersgerechten Sport bis hin zu kleinen Partys aus.