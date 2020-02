Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler präsentieren in Neustadt Forschungsprojekte

Die Sport- und Festhalle in Neustadt an der Orla war am Dienstagnachmittag Austragungsort des Regionalwettbewerbs „Jungend forscht/Schüler experimentieren“ für das Gebiet Südostthüringen. Insgesamt 51 Schüler – aufgeteilt in 25 Projektteams – hatten Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik vorzustellen.

Die Teilnehmer des diesjährigen Regionalausscheids kamen von der Regelschule „Prof. Franz Huth“ in Pößneck, dem Gymnasium „Am Weißen Turm“ in Pößneck, dem Orlatal-Gymnasium in Neustadt, dem Gymnasium „Dr. Konrad Duden“ in Schleiz sowie mehreren Schulen in Saalfeld, Rudolstadt und einer aus Gera.

Tourette-Syndrom im Schulalltag

Zum dritten Mal in Folge richtete die Docter Optics SE aus Neustadt als Patenunternehmen den Wettbewerb aus. Ein Projekt unter dem Titel „Tourette-Syndrom: Chancen im Schulleben" stellten Caroline Maeckelburg und Lucy Kühne im Fachgebiet Arbeitswelt vor. Die Zwölftklässlerinnen vom Neustädter Orlatal-Gymnasium befassen sich seit zwei Jahren mit der Krankheit, bei der Betroffene verschiedene Verhaltensstörungen nicht oder nur schwer kontrollieren können.

„Wir haben damals einen Fernsehbeitrag über Tourette gesehen. Dieser behandelte zum Beispiel die Schwierigkeiten für Betroffene auf der Jobsuche“, sagte die 18-jährige Caroline Maeckelburg. Daraufhin sei der Gedanke entstanden, sich mit den Problemen zu befassen, die Betroffene im Schulalltag haben könnten, erläuterte die 17-jährige Lucy Kühne.

Sie führten Interviews mit zwei jungen Menschen mit Tourette-Syndrom, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Einer hält die Erkrankung geheim, der andere geht damit offen um und führt einen erfolgreichen Youtube-Kanal über sein Leben. Die Sieger des Regionalwettbewerbs sollten am Abend im Neustädter Augustinersaal verkündet werden. Sie fahren am 26. und 27. März zum Landeswettbewerb nach Jena.