Die musikalische Grundschule in Pößneck-Ost musste am Mittwoch geschlossen werden. Vorausgegangen war die Mitteilung aus dem Landratsamt in Schleiz, wonach mindestens eine Angestellte und eine Schulbegleiterin (OTZ vom 24. November) positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sind.

Am Freitag erging seitens des Gesundheitsamtes die Mitteilung, dass 63 Schüler und zwölf Lehrer in die häusliche Quarantäne müssen. Am Dienstag erfolgte die ministerielle Entscheidung, dass aufgrund des entstanden Lehrermangels der übrige Schulbetrieb für die mehr als 200 Schüler nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Das sagte der Schulelternsprecher Uwe Kramer gegenüber dieser Zeitung. Hiernach werde der Präsenzunterricht bis zum 7. Dezember eingestellt, so dass es ab sofort für alle 300 Mädchen und Jungen im Home-Schooling weitergeht.

Klarheit der Schließung ist besser als Quarantäne-Chaos

„Es ist nicht mal die Quarantäne, sondern der Lehrermangel“, sagt Kramer. Und bezeichnet die Schule in Pößneck-Ost in Bezug auf die Personalsituation als Brennpunkt. Eines sei aber festzuhalten, dass das „Chaos rund um die Quarantäne ein Ende hat“. Nun herrsche unter den Eltern Klarheit, wie er sagt. Die Entscheidung aus Erfurt – die ganze Schule zu schließen – habe seiner Meinung nach zu lange gedauert.

Mit den Erfahrungen aus dem Frühjahr im Rücken habe man nun eindeutige Verhältnisse. „Es gibt gewisse Ängste und Sorgen, wie die Arbeitgeber der Eltern nun reagieren“, sagt der Schulelternsprecher. Auf der anderen Seite sind jedoch die Schüler recht schnell mit Aufgaben-Paketen für die kommenden zweieinhalb Wochen versorgt worden, lobt Kramer.

Auch Schulen in anderen Orten des Saale-Orla-Kreises sind inzwischen von Infektionsfällen betroffen, beispielsweise in Tanna, Neustadt und das Reichard-Gymnasium in Bad Lobenstein.

Derweil vermeldet auch das Landratsamt am Donnerstag keine erfreulichen Nachrichten. Die besorgniserregende Entwicklung der Corona-Zahlen, die sich seit vergangener Woche im Saale-Orla-Kreis abzeichnet, setzte sich weiterhin fort. Mit 22 bestätigten Positiv-Meldungen innerhalb von 24 Stunden bleibt der Wert weiterhin auf einem höchst alarmierenden Niveau.

Inzidenz-Wert liegt im Saale-Orla-Kreis inzwischen bei über 190

„Die Zahlen explodieren gerade und wir steuern auf ein exponentielles Wachstum zu, das dann nicht mehr kontrollierbar ist“, warnt Amtsarzt Torsten Bossert. Mit mehr als 150 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen beträgt der Inzidenz-Wert inzwischen über 190.

Um die unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus noch einzudämmen, ist es jetzt umso wichtiger, private Kontakte zu reduzieren und auf die bestehenden Hygienemaßnahmen zu achten, heißt es von Seiten des Gesundheitsamtes. „Nur so können wir unsere Mitmenschen, allen voran die Schwächsten unserer Gesellschaft vor einer Infektion mit dem Virus schützen“, betont Landrat Thomas Fügmann.

Die für den Saale-Orla-Kreis gemeldeten Neuinfektionen verteilen sich auf das gesamte Kreisgebiet und betreffen gleichermaßen elf Frauen wie elf Männer im Einzugsgebiet von Schleiz, Neustadt, Pößneck (8), Saalburg-Ebersdorf, Bad Lobenstein, Tanna (5), Rosenthal am Rennsteig und Remptendorf sowie im Bereich der Verwaltungsgemeinschaften Triptis und Oppurg (2).