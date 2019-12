Schulen sollen wieder individuelle Einzugsbereiche erhalten

Die Unabhängige Bürgervertretung (UBV) im Saale-Orla-Kreis will einmal mehr die Fortschreibung des gerade auslaufenden Schulnetzplanes 2011/2012 – 2019/2020. So wollte sie in der Sitzung des Kreistages vom Montag in Schleiz durchsetzen, dass Landrat Thomas Fügmann (CDU) rechtzeitig vor dem nächsten Schuljahr ein solches Dokument vorlegt.

Weit kam UBV-Chef Andreas Scheffczyk mit seinem Anliegen allerdings nicht. Fügmann beantragte nämlich, dass das Thema erst einmal im Kreistags-Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport erörtert wird, und die große Mehrheit der Gewählten schloss sich dem an.

Denn was Scheffczyk will, ist nicht ohne. Seinen Vorstellungen zufolge, soll mit dem neuen Schulnetzplan der aktuelle Schulbezirk Saale-Orla-Kreis aufgehoben werden, und zwar zu Gunsten individueller Einzugsbereiche für jede einzelne staatliche Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschule.

Eine solche Rückkehr zu früheren Regelungen würde für die Schulen Planungssicherheit in jeder Hinsicht bedeuten, meinte Scheffczyk. Außerdem könnte der Schülertransport effizienter gestaltet werden.

Ein Drittel der Schulen sind nach den Kriterien des Landes nicht groß genug

„Der Schulnetzplan muss überarbeitet werden, ja“, sagte Regine Kanis (SPD). Das jetzige kreisweite Schulwahlrecht sei allerdings eine „Errungenschaft“, die sich die Eltern nicht aus der Händen nehmen lassen sollten, empfahl sie. Marc Roßner (SPD), der vierte Lehrer in der ausschließlich von gelernten Pädagogen geführten Kreistagsdebatte, nannte die Erstellung eines Schulnetzplanes sogar eine Pflichtaufgabe.

„Ich warne davor, Schüler, Eltern und Lehrer wuschig zu machen“, reagierte Fügmann. „Wir haben ein intaktes Schulnetz und es läuft relativ reibungslos.“

Ein neuer Schulnetzplan müsste beachten, dass etwa ein Drittel der landkreiseigenen Bildungseinrichtungen die gesetzlich festgelegte Schülermindestzahl nicht erfülle, führte der Landrat weiter aus. Kein einziges der vier Gymnasien im Saale-Orla-Kreis sei nach den Kriterien des Landes groß genug, um selbstständig fortbestehen zu können. Soll man etwa, fragte Fügmann, Neustadt nach Pößneck fusionieren und Bad Lobenstein mit dem 25 Kilometer entfernten Schleiz?

„Es muss nichts aufgelöst werden“, entgegnete Scheffczyk. Und die Gymnasien könnten sich ja auch mit örtlichen Regelschulen zu Gemeinschaftsschulen zusammenschließen, meinte er.

Während Scheffczyk bezweifelte, dass die Schulkonzepte eine große Rolle spielen, verwies Fügmann auf den Erfolg der Gemeinschaftsschule Tanna, die gerade wegen ihrer inhaltlichen Orientierung für Schleizer Nachwuchs attraktiv sei. Roßner bestätigte den Landrat mit dem Hinweis, dass er sich bei seinem Jungen bewusst für das Konzept der Grundschule in Pößneck-Ost entschieden habe, obwohl jene in Pößneck-West die wohnortnähere sei.

Scheffczyk will „geordnete Verhältnisse“, Fügmann warnt vor „Schnellschuss“

Stellte der Landrat fest, dass 95 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Saale-Orla-Kreis in die nächstgelegene Schule gebracht werden, erklärte der UBV-Chef, dass viele Schüler „durch die halbe Welt fahren“ müssten. Brachte Fügmann die Schulnetzplan-Initiative mit einem „Schnellschuss“ in Verbindung, forderte Scheffczyk „endlich wieder geordnete Verhältnisse“.

Kanis hat es nun als Vorsitzende des Kreistags-Bildungsausschusses in der Hand, ob und wie die Debatte fortgeführt wird. Eigentlich wollten CDU und SPD schon in der vergangenen Kreistagslegislatur einen neuen Schulnetzplan auf den Weg bringen – dazu hatten sie sich in ihrem Koalitionsvertrag für die Wahlperiode 2014-2019 selbstverpflichtet.

Ein neuer Schulnetzplan wäre das verbindende Element für aktuell siebzehn Grund-, neun Regel- und zwei Gemeinschaftsschulen sowie zwei Förderzentren und die vier Gymnasien in Trägerschaft des Saale-Orla-Kreises. Das Bildungssystem im Oberland und Orlatal runden fünf Gemeinschafts-, Förder- und Grundschulen freier Träger, das Staatliche Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck, das Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz, die Musik- und die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises sowie private Berufs- und Musikschulen ab.