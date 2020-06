Seit nunmehr 25 Jahren werden in Neustadt Schulranzen für ein Kinderheim und eine Kirchgemeinde in der Ukraine gesammelt.

Schulranzen für die Ukraine

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Neustadt sammelt auch in diesem Jahr gut erhaltene Schulranzen für die Abc-Schützen des Kinderheimes im ukrainischen Deneschi und in ihrer Partnerkirchgemeinde Shitomir in dem osteuropäischen Land. „Es wäre schön, wenn man diese Schulranzen mit gefüllter Federmappe, Turnbeutel, gefüllter Waschtasche, Handtücher und einem kleinen Kuscheltier bei uns abgeben würde“, heißt es in einem Aufruf von Lutz Hommel, der seit Jahren Hauptorganisator dieser Aktion ist.

Die Spenden sind bis spätestens 10. August in Neustadt im Kirchgemeindehaus am Kirchplatz 2 oder bei Familie Hommel in der Orlagasse 16 willkommen. Die Schulranzen werden Ende August mit einem Transporter an das rund 1500 Kilometer weite Ziel gebracht.

Die Neustädter Kontakte nach Shitomir wurden 1993 geknüpft. Die Schulranzen-Aktion hat dank großer Spendenbereitschaft im Orlatal und darüber hinaus mittlerweile eine 25-jährige Tradition.

Näheres im Gemeindebüro, Telefon 03 64 81/2 29 47, bei Familie Hommel, Telefon 03 64 81/2 32 77, oder auf der Facebook-Seite „Schulranzen für Shitomir – Hoffnung für Osteuropa“.