Schulsportfest im Saale-Orla-Kreis bietet einen Hauch von Wintersport im Hochsommer

Ranis. Die lauteste Station ist nur scheinbar auch die beliebteste: Ein Schulsportfest im Saale-Orla-Kreis begeistert trotz leicht verändertem Programm.

Mitten im Sommer ist Wintersport der absolute Renner. Das gilt jedenfalls beim Sport- und Spielfest der Regelschule Ranis, wo am Dienstag mehr als 200 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 aktiv sind. Dabei scheint der Geräuschpegel auf dem Gelände zunächst anzudeuten, dass sich das Epizentrum in der Sporthalle befindet. „Ball übers Netz“ spielen Fünft- und Sechstklässler dort. Die Lernziele:„Teambuilding“ sowie „der Umgang mit Sieg und Niederlage“, kommentiert die Fachkonferenzleiterin.

Unten auf dem Sportplatz herrscht zur gleichen Zeit eher konzentrierte Stille. Emely Eibisch und Jörg Blochberger vom Thüringer Skiverband bitten hier zum Biathlon-Laserschießen. Nebenan hat Bruno Eschger außerdem den Schneeteppich ausgelegt: Skilaufen mitten im Sommer. Beides sei eher als „Schnupperangebot“ gedacht, nicht etwa als Teil der Wertungen, erklärt Eschger. Gern unterstütze der Verband Schulen bei ihren Sportfesten – und nutze zugleich die Chance, Nachwuchs zu werben.

Sportfest an Regelschule Ranis: Am Ende gibt es Autogramme

Die Schule sei „schon stolz“ auf das besondere Angebot, das im Saale-Orla-Kreis wohl seinesgleichen suche, sagt eine Lehrerin. Zugleich besteht das Sport- und Spielfest natürlich nicht nur aus Ski-Angeboten. Die heiß begehrten Punkte für die Abschlusswertung gibt’s ohnehin an den anderen Stationen: beim Linienspringen und Toreschießen, beim Slalomlauf mit Becherstapeln und dem Japantest zum Beispiel.

Als Schiedsrichter sind auch einige Neuntklässler im Einsatz. Am Ende wartet eine Siegerehrung auf die Punktbesten. Ehre, wem Ehre gebührt. Außerdem erhalten alle Aktiven Autogrammkarten der Biathlon-Stars Kati Wilhelm und Erik Lesser. Beide, so heißt es, hatten ursprünglich sogar einen Besuch in Ranis anvisiert. Der fällt aber aus Termingründen ebenso aus wie die zunächst angekündigte Skisprungschanze.