Schwache Resonanz beim Fitness zum „Sommer in der Stadt“ in Pößneck

Pößneck. Nur wenige Mitwirkende bei „Fit in den Sommer“ auf dem Pößnecker Marktplatz.

In der Reihe „Sommer in der Stadt“ wurde am Freitagnachmittag zur freudvollen Bewegung auf den Pößnecker Marktplatz eingeladen. „Fit in den Sommer“ lautete das Motto mit der bekannten Trainerin Susi Lother.

Es war laut und die Musik animierte auch die Menschen vor der Marktbühne zu rhythmischen Bewegungen. Allerdings konnte man die Mitwirkenden an einer Hand abzählen und für die Zahl der Besucher reichten zwei Hände.

Woran hat es gelegen, dass die Resonanz so gering ausfiel? Eine kritische Meinung auf dem Marktplatz lautete: „Das ist halt Pößneck!“ Der Aufwand der städtischen Verwaltung, etwas zur Belebung der Innenstadt zu tun, stand jedenfalls in keinem Verhältnis zur Resonanz.

Am Dienstag, 17. August, um 16 Uhr wird die Reihe „Sommer in der Stadt“ wacker fortgesetzt. Das Freizeitzentrum lädt zum Kunstworkshop „Farbexplosion“ auf den Marktplatz ein.