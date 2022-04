Schweinitz: Überschwemmungsgefahr ist jetzt gebannt

Pößneck-Schweinitz. Mitglieder des Heimatvereines räumen auf und laden nun zu Veranstaltungen in den Pößnecker Ortsteil Schweinitz ein.

„Nach zweijähriger Zwangspause ist wieder Belebung in die Vereinsarbeit in Schweinitz gekommen“, teilt Beate Sickel aus dem Pößnecker Ortsteil mit. Der Heimatverein hatte für Sonnabend zu einem Arbeitseinsatz im Dorf aufgerufen und fünfzehn Mitglieder an der Spitze mit dem Vorsitzenden Sebastian Bocker sowie ein weiterer Einwohner und zwei Kinder packten dann auch an.

„Es gab viel zu tun und selbst die Jüngsten haben sich sehr fleißig beteiligt“, berichtet Beate Sickel. „Die kleine Bühne musste repariert werden, der Sturm hatte die Dachpappe von der Rehraufe und der Bühne zerstört, die Fläche vorm Vereinshaus und auch der Kegelbahn wurde von Unkraut befreit“, zählt sie auf. „Der kleine Schweinitzbach durfte nun die ganzen Jahre zuwachsen, was auch eine Überschwemmungsgefahr darstellte.“ Die ist nun gebannt. Den Bachlauf mit Hacken und Schaufeln wieder frei zu bekommen, sei am Sonnabend die anstrengendste und aufwendigste Arbeit gewesen.

„Jetzt steht den geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr nichts mehr im Wege“, freut sich Beate Sickel mit der Dorfgemeinschaft.

Maibaumsetzen am Samstag ab 17 Uhr

Als Nächstes wird am Samstag, 30. April, zum Maibaumsetzen in den Pößnecker Ortsteil eingeladen. Aufgestellt wird er ab 17 Uhr und Gäste dürfen sich auf traditionelle kulinarische Genüsse freuen.

Auch die Schweinitzer Kirmes soll in diesem Jahr wieder gefeiert werden. Sie ist für den 1. und 2. Oktober geplant.

Zuvor, am 15. Mai ab 13.30 Uhr, findet der erste diesjährige Pößnecker Sonntagsstreifzug in Schweinitz statt. Schülerinnen und Schüler der Musikschule Saale-Orla Pößneck begleiten den geführten Rundgang musikalisch.