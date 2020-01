Schwere Zeiten für die Riesenfichte im Portengrund

Auch nach mehr als zwei Jahrhunderten behauptet sie ihren Platz im Wald zwischen Gössitz und Schmorda. „Jedes Kind hier weiß, wo die Riesenfichte steht“, sagt etwa der Bürgermeister von Gössitz, Sandro Schindler, am Dienstag. Der kolossale Nadelbaum im Portengrund zieht seit vielen Jahren die Aufmerksamkeit von Wanderern, Baumfreunden und Forstleuten auf sich, ist aber mittlerweile in einem schlechten Zustand.

Die 45 Meter hohe, mächtige Fichte ist Eigentum der Gemeinde, zudem ein Naturdenkmal im Saale-Orla-Kreis und steht an einem Waldweg zwischen Schmorda und dem Campingplatz Portenschmiede.

Die Riesenfichte im Portengrund am 6. Januar 2020. Foto: Foto: Martin Schöne / Martin Schöne

Viel ist in den vergangenen Monaten über die düsteren Zukunftsaussichten für Fichten in Thüringen geschrieben worden. Trockenheit, zu milde Winter und der Borkenkäfer machten den Flachwurzlern das Leben schwer. Die Baumart habe kaum eine Zukunft in den hiesigen Wäldern, heißt es vielfach. Waldumbau sei langfristig von Bedeutung.

Baum weist schlechten Vitalitätszustand auf

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass es auch der Riesenfichte bei Schmorda nicht besonders gut geht. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Revierförster Uwe Thrum meldet der Leiter des Forstamts Neustadt, Sören Sterzik: „Der Baum weist einen schlechten Vitalitätszustand auf.“ Die verkümmerte Krone und die eher im unteren Drittel und nicht im oberen Bereich befindliche Nadelmasse deuteten darauf hin.

Dieser Befund für die Riesenfichte bestehe allerdings schon seit Jahren. „Fichten können zwar bis zu 600 Jahre alt werden, aber der schlechte Zustand dieser Fichte ist sicher auch dem hohen Alter von mehr als 250 Jahren geschuldet.“

In den Nachbarbeständen sei es in den vergangenen drei Jahren verstärkt zu Borkenkäferkalamitäten (starker Befall/Vermehrung/Schäden) gekommen und „die damit verbundenen Anflugversuche haben den Baum sicher zusätzlich zu schaffen gemacht“, teilt der Forstamtsleiter mit. Gleiches gelte für die Niederschlagsdefizite der zurückliegenden Jahre.

„Trotzdem kann es sein, dass dieser Baum mit schlechtem Vitalitätszustand noch viele Jahre lebensfähig bleibt. Positiv ist auf jeden Fall, dass er die vergangenen beiden Trockenjahre überlebt hat“, so Sterzik weiter.

Der Leiter des Forstamts Neustadt, Sören Sterzik. Foto: Foto: Martin Lücke / Martin Schöne

Wahrscheinlich profitiere der Baum von dem in der Nähe vorbeifließenden Bach, auch wenn dieser nur zeitweise im Jahr Wasser führt, und der etwas schattigeren Lage im Grund.

Baum steht unter der Obhut des Landkreises

Da der Baum ein Naturdenkmal ist, stehe er quasi unter der Obhut des Landkreises, erklärt Frank Radon von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt in Schleiz. Das heißt, für Erhalt, Schutz, Kontrolle und Pflege ist die Behörde verantwortlich.

„Im Saale-Orla-Kreis sind dies derzeit 36 Bäume, die in diese Schutzkategorie fallen.“ Die Bäume stünden oft wegen ihrer Seltenheit, Eigenart, Größe oder Schönheit unter Schutz.

Die Riesenfichte. Foto: Martin Schöne

„Zweimal jährlich werden diese kontrolliert und dokumentiert, danach werden entsprechende Pflegemaßnahmen festgelegt, in Einzelfällen sind auch Fällungen – meist aus Verkehrssicherungspflicht – notwendig“, so Radon. Hier würden dann Ersatzpflanzungen durchgeführt. Die Riesenfichte ist als sogenannter Biotopbaum markiert. Die zugehörige finanzielle Förderung stellt sicher, „dass der Baum, auch dann, wenn er abgestorben ist, als Totholz noch viele Jahre stehen bleibt, und auch später als liegendes Totholz der natürlichen Zersetzung überlassen wird“, hält Forstamtsleiter Sören Sterzik abschließend fest.

Der massive Stamm – im Jahr 2002 ermittelte ein Forstpraktikant ein Volumen von mehr als 24 Festmetern, heißt es in dem Buch „Wild – Wald – Natur: Rückblicke“ von Rudolf Schreiber – wird im Wald auf diese Weise zu seinem eigenen Denkmal werden.

Ein lyrisches Denkmal hat dagegen der damalige Stadtschreiber von Ranis, Christian Wöllecke, im Jahr 2013 mit seinem Blogeintrag „Riesenfichte“ gesetzt:

Riesenfichte

Nicht zu umfassen mit drei Armlängen,

Wurzeln in die Breite geschlagen,

Widerstand den Orkanen, auf weiter Flur allein,

umgeben nur von Sträuchern, Ranken,

Buschwerk, in den Breschen wuchernd.

Die unteren Äste abgebrochen

und ruppig aus dem Stamm stehend,

der ganze Baum,

sich gegen alles stemmend,

widerborstig genug,

um pessimistischen Griesgrämern Heimstatt zu sein.

(Christian Wöllecke, 26. Juli 2013, blog.stadt-ranis.de)