Schwierige Betreuungssituation an Pößnecker Grundschule

Arbeitstätige Eltern sind froh, wenn sich in den Grundschulen Erzieherinnen außerhalb der Unterrichtszeit um ihre Kinder kümmern. In der Pößnecker Grundschule Am Rosenhügel ist das derzeit allerdings mit einigen Einschränkungen verbunden, da vier der fünf Beschäftigten nicht arbeitsfähig sind. Es stand kurzzeitig zu befürchten, dass in der kommenden Woche die Hortbetreuung ganz ausfallen würde. Darüber entbrannte am Donnerstagabend eine hitzige Diskussion in den sozialen Medien.

In Zusammenarbeit mit dem Schulamt Ostthüringen bemühte sich die Schule um eine schnelle Lösung, die am selben Abend noch präsentiert wurde. „Ab Montag sind zwei Hortnerinnen da“, sagt die Schulleiterin Sabine Festa-Schwalbe. Zwar könne am Montag erst ab 7 Uhr ein Frühhort angeboten werden und am Nachmittag eine Betreuung bis 15 Uhr angeboten werden. Doch ab Dienstag sei wieder ab 6 Uhr jemand für die Kinder da und nachmittags sei dann bis spätestens 16 Uhr die Aufsicht abgesichert. „Es gibt 93 Anmeldungen zur Betreuung in der kommenden Woche“, verdeutlicht sie den hohen Bedarf. In der Kernzeit, also von 11 bis 15 Uhr, seinen im Regelfall mehr als 60 Kinder zu beaufsichtigen. „Der ideale Betreuungsschlüssel ist eins zu zwanzig“, kommentiert der Leiter des Schulamts Ostthüringen, Berthold Rader, auf Nachfrage.

Zumindest sei ab Montag wieder eine Erzieherin mehr im Dienst. Das lässt die Schulleiterin ein wenig aufatmen. Obgleich sie selbst den Hortnern unter die Arme greifen müsse, weil ein Teil der Erzieherinnen keine Vollzeitstellen haben. Das vereinfache die momentane Situation eben nicht gerade. „Wir sind froh, dass uns die Eltern entgegenkommen und uns unterstützen“, sagt Festa-Schwalbe dankbar und meint, dass sie ihre Kinder später abgeben oder früher abholen. Und doch ist die Situation unbefriedigend, weil zwei Hortnerinnen ihre „Aufsichtspflicht nur sehr eingeschränkt wahrnehmen können“, so die Leiterin. So wurde auch die Hausaufgabenstunde vorübergehend eingestellt.

Ab dem Schuljahr 2020/21 könnte sich die Situation ein wenig entspannen, weil die Vollzeitstellen aufgestockt werden „Ab dem 19. November 2020 gibt es in Ostthüringen 591 Vollzeitstellen statt den bisherigen 568“, so Amtsleiter Rader. Allerdings gibt er zu, dass der Arbeitsmarkt kaum noch qualifizierte Bewerber biete, um Lücken in der Betreuung zu füllen.