Schwierigen Bedingungen wird mit großer Begeisterung für den Fasching getrotzt

Bei den 3. Thüringer Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport am 7. Oktober 1995 im Pößnecker Schützenhaus hatte Yvonne Thalmann unter ihrem Mädchennamen Wachs für einen Paukenschlag gesorgt: In der Altersklasse Ü 5 sicherte sich das Tanzmariechen den Landesmeistertitel.

An diesen Erfolg erinnerte am Sonnabend beim Galaabend im Kulturhaus Peuschen Marion Kunz, Präsidentin des 1982 gegründete Carneval Clubs Pößneck (CCP). Sie überreichte Yvonne Thalmann einen Orden für 30-jährige Vereinszugehörigkeit.

Yvonne Thalmann freut sich über den Ordnen zur 30-jährigen Vereinszugehörigkeit im CCP. Foto: Mario Keim

„Unsere Ivi ist eine Vollblutkarnevalistin“, würdigte Kunz das Engagement der Raniserin Thalmann, die im Alter von zehn Jahren zum CCP stieß. Die berufstätige Mutter zweier Kinder trainiert im Verein drei Tanzmariechen und die Prinzengarde, deren Mitglieder fünf bis sechzehn Jahre jung sind. Außerdem steht sie mit der Tanzgruppe Die flotten Lotten bei jeder Veranstaltung auf der Bühne.

Pößnecker Vollblutkarnevalistin und Prinzessin in Ranis

Kein Zufall ist es, dass Yvonne Thalmann 2016 den Rang einer Prinzessin im Raniser Ritterfasching hatte. Ehemann Markus ist dort seit vielen Jahren in unterschiedlicher Funktion aktiv, unterstützt aber gleichzeitig nach besten Kräften die Arbeit des CCP, der bekanntlich ohne eigenes Domizil auskommen muss. Die Vereinsmitglieder begegnen diesem Umstand mit Leidenschaft und Herzblut bei der Arbeit. Das Ergebnis war am Sonnabend ein kurzweiliges zweistündiges Programm mit ansprechender Unterhaltung.

Ihre Begeisterung für den Karneval hat Yvonne Thalmann längst auf ihre Kinder Adrie und Ruben übertragen. Während die Tochter als Tanzmariechen und als Mitglied in der Kindergarde aktiv ist, trommelt ihr Sohn in der Prinzengarde. Beim Galaabend unterstützte er in souveräner Art Marion Kunz als Co-Moderator. „Ich habe mir das alles selbst beigebracht“, verriet der 13-Jährige selbstbewusst im Gespräch mit dieser Zeitung.

Thalmanns Schwester Peggy und Schwägerin Katja sind ebenfalls langjährig im CCP und sorgen neben anderen Mitgliedern dafür, dass die aufwändige Vereinsarbeit auf mehrere Schultern verteilt wird. Wer eine Veranstaltung der Pößnecker Karnevalisten genau verfolgt, merkt sehr schnell, dass angesichts der schwierigen Bedingungen die Begeisterung für das Brauchtum in der Fünften Jahreszeit großgeschrieben wird.

Die Funkengarde des CCP. Foto: Mario Keim

Bei Yvonne Thalmann geht noch mehr: Gemeinsam mit ihrer Schwester Peggy Pavel gehen beide als Die komischen Schwestern in die Bütt. Am Sonnabend gingen sie der Frage nach, warum Salatgurken besser als Männer sind.

Die Hälfte der Vereinsmitglieder sind Kinder

Stellvertretend für die vielen anderen Helfer im Verein steht Carolin Simdorn. Die Frau aus Unterwellenborn fährt zwei Mal in der Woche nach Pößneck, um die Kindergarde zu trainieren. Garde- und Showtanz probt sie mit den Mädchen im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Nebenbei tanzt sie ebenfalls bei den Flotten Lotten.

Freude und Stolz kommen bei Simdorn auf, wenn sie über die Arbeit mit den Kindern berichtet. Die Hälfte der aktuell 55 Vereinsmitglieder sind Kinder.

Schließlich pflegt der CCP den ständigen Austausch mit anderen Gruppen und Vereinen. So besuchten Mitglieder der Schleusenfrösche aus Pößneck, des Raniser Ritterfaschingsvereins, des Carnevalsclubs aus Schlettwein, der Schlossnarren aus Oppurg sowie die Tanzgruppe Fresh á nett aus Pößneck die Veranstaltung in Peuschen und standen zum Teil selbst auf der Bühne.