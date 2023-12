Ein halbes Dutzend Abende voller Überraschungen

Am Freitag öffnete sich die erste Tür am Haus der Familie Wunderlich in Frankendorf.

Tanna Wenn sich im Saale-Orla-Kreis eine Kalendertür öffnet, dann steckt viel Leben dahinter

Einige prophetischen Voraussagungen aus der Bibel sind in diesem Jahr das Thema des lebendigen Adventskalenders in Tanna. Insgesamt sechsmal öffnet eine Familie der Stadt ihre Tür und lädt auf eine gemeinsame halbe Stunde mit Geschichten, Musik und Tee. Begonnen haben die Wunderlichs am Freitag in Frankendorf. Gemeinsam wurde aus einem extra angefertigten Liederheft gesungen. „Eine gute Gelegenheit mal wieder mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen“, sagt Pfarrer Christian Colditz.

Weiter geht es am 5. Dezember bei Familie Liedtke an der Oelgasse 21, am 8. Dezember bei Wachters an der Frankendorfer Straße 91a sowie am 12. Dezember bei den Familien Colditz und Ludwig am Pfarrgässchen 3. Die beiden letzten Türen öffnen sich am 19. Dezember an der Frankendorfer Straße 1 bei Familie Ruß und am 22. Dezember direkt an der Andreas Kirche.

Der „lebendige“ Kalender hat schon lange Tradition, konnte jetzt aber ein paar Jahre nicht stattfinden. Schon jetzt sind die Orte mit großen Zahlen gekennzeichnet. Jede Familie hat sich etwas ausgedacht, so auch die ganze Familie Wunderlich. Zum Öffnen der Türen seien alle aus Tanna und der ganzen Umgebung herzlich willkommen, betont Colditz.