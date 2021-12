„Tendenz zeigt eindeutig nach oben“: Seit 2000 ist’s im Saale-Orla-Kreis 1,6 Grad wärmer

Sebastian Klein (.). und Lutz Wagner vom Gewässerunterhaltungsverband Obere Saale/Orla Anfang Februar 2021 in Langenorla, kurz vor den extremen Schneefällen am 7. und 8. Februar. Die Orla war da schon gut gefüllt.

Pößneck. Folgen wie Hochwasser nach Extremwetterereignissen nehmen zu. Was zum Schutz getan wird

Der Klimawandel im Saale-Orla-Kreis zeigt sich auf vielfältige Art und Weise. Unter anderem auch durch die Zunahme von Extremwetterereignissen. Die eigentliche jährliche Menge, sagt Klimaexperte Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienstes (DWD), sei zwar hierzulande nicht signifikant gestiegen, doch das was aus den Wolken fällt, kommt dafür schlagartig herunter. Als heftiger Starkregen oder große Schneemassen, wie man in diesem ausgehenden Jahr feststellen konnte.

Freilich steigen damit auch die Hochwassergefahren. Nicht nur die traurigen Höhepunkte in den südwestlichen Bundesländern und Sachsen mit Dutzenden Toten waren solch ein Beispiel, auch Krölpa war erneut betroffen. Mit vollgelaufenen Kellern und Schlamm, umgestürzten Bäume und losen Ziegeln kamen die Bewohner des Landkreises an Saale Orla vergleichsweise glimpflich davon.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Obere Saale/Orla trägt seit 2019 die Verantwortung für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung im Saale-Orla-Kreis. Maßnahmen zum Hochwasserschutz und sogenannte Renaturierungen gehören in seinen Aufgabenbereich. Früher kümmerten sich die Kommunen darum. So konnte man konstatieren, dass die Städte in den vergangenen Jahren deutlich mehr Maßnahmen umsetzen konnten, als die kleinen Gemeinden.

Das liegt zuvorderst an den klammen Haushaltskassen, manchmal auch an der fehlenden Expertise in den kleinen Verwaltungen. Manchmal an der Zeit, manchmal an der Priorisierung, anderes war deutlich wichtiger.

So haben Neustadt (zum Beispiel Gerberstraße, Molbitz, Wimmlerstraße) und Pößneck (entlang der Kotschau von Kaufland bis Jüdewein, Köstitz) viele Teilprojekte umsetzen können. Aber auch in Dreitzsch, Kolba, Fischbach und Rockendorf wurden Maßnahmen umgesetzt.

GUV-Geschäftsführer Sebastian Klein teilte die aktuellen Planungen mit: „Die Renaturierung der Orla auf dem Gebiet der Gemeinde Langenorla. Fortsetzung weiterer Bauabschnitte zum Hochwasserschutz in der Gemeinde Dreitzsch.“ Ferner stehen noch etliche andere Projekte im Zusammenhang mit den Landesprogrammen Hochwasserschutz und Gewässerschutz in der Pipeline.

Wassermengen von bis zu 180 Liter pro Quadratmeter

Das sind auch wichtige Ansätze. Denn: „Im Vergleich zum Zeitraum vom 1971 bis 2000 hat sich in Thüringen das Klima um 1,6 Grad erwärmt“, sagte Frank Kreienkamp, Leiter des regionalen Klimabüros des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Die seltenen Wetterextremen nehmen zu. Wassermengen von bis zu 180 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 18 Stunden müssen die Flüsse auch erstmal aufnehmen. „Eine Kommune muss sich fragen: Hat das Flussbett genug Platz für die Mengen? Ist es verrohrt? Man ist gezwungen städtebaulich Lösungen zu finden. Aber: Das Vorhalten von mobilen Schutzwänden und Sandsäcken sind nur die letzten Lösungen in einer Kette“, spricht er lokalpolitische Veränderungen um Umgang mit dem Klimawandel an.

„Tendenz zeigt eindeutig nach oben“

„Dieses Jahr fühlt sich kühler an, ja. Aber die Tendenz“, sagt der Klimaforscher aus Potsdam im Gespräch mit der Zeitung weiter, „zeigt eindeutig nach oben und das mit allen Folgen.“

Was können wir tun, außer dem allseitsbekannten Klimaschutz? „Der Einbau von hitzeresistentem Asphalt bei Straßensanierungen, der Waldumbau in Richtung subtropischer Baumarten, weiße Fassaden und helle Dachziegel, leichtere Bekleidung für Rettungsdienste“, spricht er Alltägliches an. Um zu sich vor direkten Folgen wie nahendes Hochwasser, Hitze zu schützen, helfen Warn-Apps fürs Smartphone. „Und natürlich weg von fossilen Brennstoffen“, gibt er jedem auf den Weg.