Seit 22 Jahren besonders engagiert bei der Nachwuchsförderung im Saale-Orla-Kreis

Dittersdorf Landgenossenschaft Dittersdorf eG erhält Auszeichnung als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb

Kontinuität und Qualität in der Berufsausbildung, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften wie der Ausbildungsordnung, das Engagement des Unternehmens im ehrenamtlichen Bereich, unter anderem durch die Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Schülerinnen und Schüler, sowie die erzielten Leistungen der Auszubildenden, sind ausschlaggebend für die Nominierung der Auszeichnung zum „Vorbildlichen Ausbildungsbetrieb“. Diese Kriterien erfüllt die Landgenossenschaft Dittersdorf eG in den Augen der Handwerkskammer für Ostthüringen in vollem Maße und erhielt hierfür, als zweiter Betrieb in diesem Jahr, die Ehrenurkunde durch Katja König, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin und Susanne Voß, Ausbildungsberaterin der Kammer.

„Mit ihrem herausragenden Engagement in der Berufsausbildung sind sie zurecht vorbildlicher Ausbildungsbetrieb im Handwerk. In den vergangenen Jahren leisten sie einen wichtigen Teil vor allem im Bereich des Nahrungsmittelhandwerks der Fleischer“, begründet Katja König die Ehrung.

Ausbildung mehrerer Bereichen

Seit 2001 wurden in der Landgenossenschaft 16 Auszubildende in den Berufen als Land- und Baumaschinenmechatroniker, Fleischer, Bürokauffrau sowie als Fachverkäuferin Schwerpunkt Fleisch ausgebildet. Gegenwärtig sind drei Azubis im Unternehmen: eine Bürokauffrau, ein Fleischer sowie ein Land- und Baumaschinenmechatroniker. Karolin Krombholz, Mitarbeiterin in der Buchhaltung und Verwaltung, hat ihre Ausbildung zur Bürokauffrau in der LG und bestätigt: „Ich habe sämtliche Bereiche durchlaufen dürfen. Ich hatte eine wirklich gute Ausbildung.“ Auch ihre Platzierung als Landessiegerin der Bürokaufleute im Jahr 2014 unterstreicht dies zusätzlich. Doreen Brendel, Vorstandsmitglied im Bereich Pflanzenbau und Verwaltung sowie Geschäftsführerin, merkt an, dass man einen gesellschaftlichen Wandel durchaus spüren kann: „Die Work-Life-Balance ist bei den jungen Menschen ein großes Thema. Für uns als Ausbildungsunternehmen ist es nicht immer leicht, allen persönlichen Aspekten gerecht zu werden. Daher geben wir uns größte Mühe und legen sehr viel Wert auf unsere Ausbildung. Wir sind bestrebt, durch uns ausgebildete Fachkräfte im Unternehmen zu halten.“