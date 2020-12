Seit 25 Jahren wird in Pößneck „Am Stadttor“ zum Mittag eingekehrt. Auch wenn ein hartes Jahr hinter Beate und Lutz Pohle liegt, kommt für beide aufgeben nicht in Frage.

Pößneck. „Jetzt haben wir eine Existenzangst, die wir uns so nicht mehr gewünscht haben“, sagt Beate Pohle, die gemeinsam mit ihrem Mann Lutz die Mittagsgaststätte Am Stadttor in der Pößnecker Innenstadt betreibt. Vor 25 Jahren, am 28. Dezember 1995, hatten sie diese eröffnet.

Viele Jahre lief das Geschäft gut, doch die vergangenen Monate haben den Gastwirten zugesetzt. „Unser Kredit ist fast abgezahlt, wir dachten, wir können es die letzten Jahre ruhig angehen lassen. Aber dann kam Corona und nun sieht es ganz anders aus. Wie bei vielen anderen auch, wird es eng“, fasst Lutz Pohle die derzeitige Situation zusammen. Vom 20. März bis zum 19. Mai mussten sie ihre Gaststätte das erste Mal schließen, seit November ist die Tür des Stadttors erneut zu. Während Beate und Lutz Pohle im Frühjahr kein Angebot hatten, boten sie in den vergangenen beiden Monaten beim Straßenverkauf Kuchen und Plätzchen an, ab und an gab es die Nachfrage nach dem Partyservice. Auch war es für kurze Zeit möglich Mittagessen mitzunehmen. „Das war allerdings wie Lottospielen. Mal kamen ein paar Leute, mal kaum einer. Das hat sich nicht gerechnet“, berichtet Beate Pohle. Gefragt seien hingegen die Bestellungen zu Weihnachtsfeiertagen gewesen, an denen etwa Braten und Klöße abgeholt werden konnten.

Mit dem Wenigen, was in diesem Jahr möglich war, habe man sich mehr schlecht als recht über Wasser gehalten. Ihr 25-jähriges Jubiläum hatten sich die Pohles definitiv anders vorgestellt. Sie sehen ihr Lebenswerk davonschwimmen.

Nach der Wende selbstständig gemacht

Der 60-jährige Lutz Pohle, der gelernter Koch ist, seine zweijährige Ausbildung in einer Großküche in Triptis sowie im Interhotel in Jena absolvierte und dann unter anderem im Karl-Marx-Werk in Pößneck gearbeitet hatte, und Ehefrau Beate, die zu DDR-Zeiten als Lehrerin die Fächer Biologie und Sport unterrichtete, machten sich nach der Wende selbstständig. Zunächst betrieben beide einen gut laufenden Bratwurststand in der Pößnecker Innenstadt. Dann entstand die Idee, eine Gaststätte zu eröffnen – und zwar in dem Haus in der Breiten Straße 40. Dieses war einst in Besitz der Familie von Beate Pohle gewesen, die dort bis 1945 die Drogerie Weinert betrieb. Nach dem Krieg erbte Beate Pohles Großvater das Objekt von seiner Schwester, allerdings mussten die Eltern dieses kurze Zeit später abgeben. Nach der Wende versuchten Beate und Lutz Pohle, das Gebäude zurückzubekommen. „Das waren drei Jahre Nervenkrieg“, erinnert sich die 59-Jährige. Denn unzählige Behördengänge sowie Kreditanträge waren nötig, bis das Ehepaar schließlich das Gebäude 1994 der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH abkaufen konnten. Anschließend ging es schneller voran. Innerhalb eines Jahres baute Familie Pohle um und richtete im Erdgeschoss des Hauses ein Imbissrestaurant ein.

Nach vielen guten Jahren lief das Geschäft zunehmend schleppender. „Vor fünf Jahren haben wir gemerkt, dass dieses Konzept nicht mehr funktioniert. Wir hatten dann schon überlegt, ob wir zu machen“, erzählt Beate Pohle. Eines nachts habe sie dann allerdings von der Umgestaltung des Imbissrestaurants geträumt. Dieser Traum sollte schließlich Wirklichkeit werden. „Wir haben uns dann entschlossen, das tatsächlich zu machen. Innerhalb einer Woche haben wir umgebaut“, sagt Lutz Pohle. Die Veränderung sollte sich auszahlen, die neue Einrichtung kam an, das Mittagsangebot wurde seither wieder rege genutzt. Viele Pößnecker würden zu den Stammkunden gehören, aber auch aus der Region, etwa aus Jena und Saalfeld, würden zahlreiche Gäste den Weg ins Stadttor finden – nur eben in diesem Jahr wegen Corona nicht. So musste auch die kleine Party, die mit den Wegbegleitern und Unterstützern anlässlich des 25-jährigen Jubiläums geplant war, vorerst verschoben werden.

Aufgeben kommt nicht in Frage

Doch auch wenn ein hartes Jahr hinter Beate und Lutz Pohle liegt, kommt für beide aufgeben nicht in Frage. „Wir wurden in der letzten Zeit öfter mal angesprochen, ob denn die Gerüchte stimmen würden, dass wir zu machen. Das machen wir aber nicht. Wir haben schon so viel geschafft, dann schaffen wird das jetzt auch noch“, ist sich das Ehepaar einig. Sie hoffen nun wieder auf bessere Zeiten. „Wir machen es gerne. Drei/vier Jahre wollen wir die Gaststätte noch führen und uns dann so nach und nach zurückziehen. Wir hoffen, dass dann unsere Tochter, die auch Köchin ist, nachrückt“, sagt Beate Pohle.