Seit 50 Jahren bringen Duhlendorfs Männer Spaß auf die Bühne

Dass nicht nur Mädels und Frauen beim Karneval mit ihren tänzerischen Darbietungen begeistern können, sondern auch die Herren der Schöpfung durchaus eine gute Figur auf der Bühne abgeben, beweisen immer wieder eindrucksvoll mutige Mannen in der fünften Jahreszeit.

Männerballetts wissen mit der richtigen Mischung aus besonderer Kostümierung, ausgefallenen Choreografien sowie mit ordentlich Humor zu überzeugen und bringen damit nicht selten die Stimmung im Saal zum Kochen. Seit nunmehr 50 Jahren bereichert mit diesem Mix auch das Männerballett der Karnevalgesellschaft Duhlendorf das närrische Treiben in Neustadt. „Bei jeder anderen Garde kommt es auf Gleichmäßigkeit an, bei uns wird hingegen auf Fehler gewartet. Die darf man allerdings nicht einüben, die müssen einfach so passieren. Die Hüllen werden auch mal fallen gelassen. Das ist das, was das Männerballett ausmacht“, weiß Volkmar Richter.

1970 fing es mit sieben Männern an

Die aktuelle Truppe: Volker Helmuth, Udo Kastner, Ballettmeister Thomas Steinke, Steffen Mach, Dominik Larose, Udo Eckner, Marko Hopf, Stefan Ott, Volkmar Richter (hinten v.l.), Julien Kurtesi, Benjamin Klötzing, Marcel Hellwig (vorne v.l.) Foto: Karnevalgesellschaft Duhlendorf / Karnevalgesellschaft Duhelndorf

Im Jahre 1970 wurden die Duhlendorfer Muskelprotze – so nannte man sich damals noch – von sieben Männern ins Leben gerufen. Tänzer der ersten Stunde waren Heinz Gottschald, Werner Hädrich, Erich Schwager, Heinz Hempel, Fredy Herrschmann, Karl-Heinz Dufft und Harald Rocktäschel. Der erste Auftritt fand im Volkshaussaal der Stadt statt, der beim Publikum großen Anklang fand. So beschloss man, es nicht bei einer einmaligen Darbietung zu belassen. Seither ist das Männerballett zu einer festen Größe beim karnevalistischen Treiben in Duhlendorf geworden.

Bald hatte man sich auch über die Bühnen der Stadthalle und des Volkshauses hinaus einen Namen gemacht, war und ist auch außerhalb der Stadt ein gerngesehener Gast, etwa in Triptis, Auma, Gera, Kahla, Pößneck und selbst in Frankfurt am Main konnte man zeigen, was die Duhlendorfer Männerwelt (tänzerisch) zu bieten hat.

Über die Jahre studierte man Tänze zu den unterschiedlichsten Themen ein, die lustig, unterhaltsam, aber auch anspruchsvoll sein sollten. Über Monate hinweg wurden die Darbietungen mit den Trainern und Tanzlehrern einstudiert. Geleitet wurde das Männerballett unter anderem von Ralf Schulze, Hans-Jürgen Lorenz sowie Tina Krüger. Seit fünf Jahren ist Roni Eibl Trainerin der Herren. Gemeinsam wird jedes Jahr entschieden, was auf der Bühne gezeigt werden soll. Die Quellen der Inspiration sind dabei ganz verschieden. Getanzt wird zu aktuellen Titeln, die im Radio laufen, zu Klassikern oder lustige Themen werden aufgegriffen.

Das Männerballett in früheren Tagen. In der 17 Session waren Werner Hädrich, Karl-Heinz Dufft, Heinz Gottschald, Heinz Hempel, Ferdinand Herschmann (hinten v.l,), Erich Schwager und Harald Rocktäschel (vorne v.l.) dabei. Foto: Karnevalgesellschaft Duhlendorf / Karnevalgesellschaft Duhelndorf

Viele Tänze die über die Jahre gezeigt wurden, sind dem Publikum bis heute im Gedächtnis geblieben, etwa „Schmidtchen Schleicher“, der „Schweinetango“ oder „Die fesche Lola“. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch der „Holzschuhtanz“, der gar mit drei unterschiedlichen Choreografien präsentiert wurde, der „Cancan“ oder „Lord of the Dance“. „Kein Tanz wurde so viel aufgeführt wie der ‘Mitsou’, den haben wir 40 Mal getanzt“, sagt Volkmar Richter, der seit 35 Jahren dem Duhlendorfer Männerballett angehört. In der aktuellen Session sind die Männer als „Blues Brothers“ zu erleben.

In den 50 Jahren, in denen die Gruppe besteht, habe man insgesamt 46 Mitglieder gehabt. „Manche haben nur ein Jahr mitgetanzt, manche sind durchgängig geblieben. Die meisten sind zwischen zehn und 15 Jahren dabei“, so Volkmar Richter. Das dienstälteste Mitglied ist Udo Eckner, der bereits seit 41 Jahren mit dem Männerballett auf der Bühne steht. Zwölf Männer zählt die Gruppe derzeit, die zwischen 22 und 68 Jahre alt sind. „So viele waren wir lange nicht. Wir sind eine bunte Truppe. Nicht zu jung – wir wollen ja auch ein bisschen was darstellen und Maße mitbringen“, sagt Volkmar Richter lachend.

Gute Truppe, super Stimmung

Und was braucht es, um Teil des Männerballetts zu werden? „Eigentlich nur den Willen mitzumachen, Teamfähigkeit und Zeit“, sagt Volkmar Richter. Die Gruppe bestehe aus zwölf ganz verschiedenen Charakteren. „Und es tanzt auch nicht jeder wie der andere. Manche begreifen Schritte sofort, andere brauchen länger. Das ist eben so“, weiß er. Das Ganze solle auch eine lockere Angelegenheit bleiben, trotzdem lege man Wert auf eine tänzerische Linie. „Wenn eine Linie drin ist, kommt der Spaß von alleine“, findet Volkmar Richter. Und weil die Stimmung innerhalb der Gruppe so gut ist, verbringen die Männer auch gerne außerhalb der karnevalistischen Veranstaltungen Zeit miteinander. „Wir machen Gartenfeten, fahren zum Kabarett und wir waren auch schon mal zusammen bei einer Travestieshow“, erzählt Volkmar Richter.

Gemeinsam will man auch das Jubiläum gebührend mit einer Festveranstaltung feiern, die am 9. Mai im Wotufa-Saal stattfinden wird.