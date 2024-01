Seltenes Handwerk: Ausbildung zum Seiler im Saale-Orla-Kreis

Gemeinsam geht die Arbeit leichter von der Hand. Marek (r.) lernt viel von seinem Meister und Vater Ronny Zanger in der Lüdeke Seil- & Hebetechnik GmbH in Tanna.

Tanna Marek Zanger nimmt nach dem Berufsabschluss zum Kfz-Mechatroniker im väterlichen Betrieb in Tanna eine neue Herausforderung in Angriff.

Ein altes und seltenes Handwerk stellt der Beruf des Seilers im 21. Jahrhundert dar. „Dennoch wird dieser Handwerksberuf sehr oft unterschätzt“, teilt die Handwerkskammer für Ostthüringen mit.

Der Beruf des Seilers biete viele Facetten und berufliche Möglichkeiten, um sich zu entwickeln. Und das auch in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung, betont die Handwerkskammer in einer Mitteilung. Vom Schiffstau über das Lastenseil am Kran bis hin zum Abschleppseil im Kofferraum – Seile werden täglich in vielerlei Hinsicht benötigt. Zwei Seilereien aus Ostthüringen konnten für dieses Ausbildungsjahr Lehrlinge für diesen spannenden Beruf gewinnen, darunter eine aus Tanna.

Familienbetrieb 1976 gegründet

Für den 21-jährigen Marek Zanger war schon lange klar: „Handwerk hat goldenen Boden.“ Zunächst absolvierte der heute 21-Jährige eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Nach seiner erfolgreich absolvierten Prüfung änderte sich sein beruflicher Werdegang und der junge Mann lotete neue Perspektiven aus. So begann er zunächst im familiären Seilerbetrieb seinem Vater unter die Arme zu greifen. „Ich bin sehr dankbar über die zusätzliche Manpower. Vor allem, da ich bis dato allein im Betrieb tätig war. Über den Sommer führten wir aber gemeinsam Gespräche, wie es für ihn weitergehen könnte und ich schlug Marek vor, eine Ausbildung zum Seiler anzustreben, um sich die Fachkenntnis anzueignen“, so Ronny Zanger, Inhaber und Ausbilder bei Lüdeke Seil- & Hebetechnik GmbH in Tanna.

Gegründet 1976 von Hans-Dieter Lüdeke, wird der Familienbetrieb nun in zweiter Generation geführt. Stolz berichtet der Seiler-Azubi: „Der Beruf des Seilers ist sehr vielseitig. Wir stellen Drahtseile und Kettenkonfektionen nach Kundenauftrag her und warten die Hebetechnik. Da wir in keiner Massenproduktion arbeiten, können wir individueller auf Kundenwünsche eingehen.“ Sein Vater und Ausbilder Ronny Zanger ergänzt: „Keine Maschine kann ein Seil so konfektionieren, wie wir es von Hand herstellen.“

Dreijährige Ausbildungszeit

Die dreijährige Berufsausbildung zum Seiler läuft in der Regel dual ab, also mit abwechselnden Phasen in einem Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule. Schwerpunkte, auf die sich nach der Hälfte der Ausbildungszeit konzentriert wird, sind die Netzkonfektion, die Seilherstellung oder die Seilkonfektion.