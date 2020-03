Senioren werden trotz Besuchsverbot nicht allein gelassen

Mit Verständnis reagieren sowohl die Bewohner in Pflegeheimen und Seniorenresidenzen als auch die Angehörigen, die ihre Familienmitglieder dort derzeit nicht besuchen können, auf die derzeitigen Besuchsbeschränkungen. Währenddessen versuchen die Leitungen der Häuser gemeinsam mit dem Personal die Situation für die Bewohner so angenehm wie möglich zu gestalten.

„Im Zuge der Maßnahmen haben wir vieles umstrukturiert“, sagt Claudia-Mira Juric, Leiterin des DRK-Pflegeheims Pößneck. Dazu gehört, dass der Wochenends-Dienst verstärkt und die Betreuungszeiten entzerrt wurden, wie sie näher beschreibt. Fast jeder Bewohner wird nur noch einzeln betreut, was dazu führt, dass von Montag bis Sonntag auch mehr Personal bereitsteht.

So könne die Zeit ohne Besucher und Gruppenaktivitäten gut abfangen werden. „Bisher haben wir keine Verschlechterung festgestellt“, so die Zwischenbilanz von Juric. „Sicher vermissen viele auch ihre Ehepartner und Familien, aber wir sind alle positiv erstaunt, wie alle damit umgehen“, sagt sie.

Die Mitarbeiter bezieht sie dabei mit ein, denn auch sie gingen ebenso wie die Bewohner verständnisvoll mit der Situation um. Sicherlich spiele auch das gute Wetter der vergangenen Tage eine Rolle, es sei Licht für die Seele.

Solidaritätsprinzip greift in Pößneck

Viele Fremde bieten sogar ihre Hilfe an. „Das Solidaritätsprinzip erfahren wir hier“, sagt die Leiterin und berichtet von Angeboten Außenstehender, die jedoch vorerst abgelehnt werden müssen. „Besuchsverbot“, argumentiert sie.

Aber dass sie mithelfen wollen, bedeute ihr viel. Momentan seien ausschließlich Mitarbeiter und Auszubildende für die Senioren im Dienst. Medizinische Behandlungen werden aber nach wie vor durchgeführt, zudem werde im Bedarfsfall auch ein Handwerker ins Haus gelassen.

Dass Vereinsamung gerade in der Häuslichkeit um sich greifen kann, ist eine Sorge der Hausleiterin. Das könne bei Alleinstehenden durchaus passieren. Umso mehr freue sie sich über Nachbarschaftshilfen, bei denen einfach jeder schaut, was er für seinen Nächsten tun kann.

Doch wie kann man sich trotz des empfohlenen Abstands zu älteren Menschen dennoch nützlich machen? Wenn Unsicherheit auftaucht, helfe es, sich bei seriösen und professionellen Stellen zu informieren. Das Robert-Koch-Institut ist aus Sicht von Juric eine dieser Anlaufstellen.

„So schwer ist das nicht. Für das richtige Verhalten gibt es klare Vorgaben“, sagt sie. Bei Husten, Niesen oder anderen Erkältungssymptomen solle man sich fern halten. Sei man gesund, heiße es hingegen: „Einkaufen gehen für diejenigen, die nicht raus können. Der Austausch kann mit ausreichend Abstand stattfinden“, so Juric. Ihr sei positiv aufgefallen, dass die Hilfsbereitschaft in der Stadt wachse.

Facetime als Ersatz für persönliche Treffen

Wenn ein Bewohner in der Awo-Seniorenresidenz in Triptis kein eigenes Telefon hat, wird ihm trotzdem die Möglichkeit gegeben, mit den Verwandten oder Freunden Kontakt aufzunehmen. „Wir ziehen es auch in Erwägung, Facetime zu nutzen“, sagt Jasmin Montua-Steger von der Pflegedienstleitung. Auch in Triptis herrscht absolutes Besuchsverbot.

Die Betreuungskräfte wurden auch in dieser Einrichtung aufgestockt. „Wir versuchen auch, die Menschen so gut es geht abzulenken“, sagt Montua-Steger. Tagesangebote wurden daher anders angeordnet. Auch sie beobachte Verständnis von allen Seiten: die Senioren, die keine Besucher empfangen dürfen und die Angehörigen, denen der Zutritt untersagt wird.

Auch wenn das Coronavirus nicht im Haus ist, sei es dennoch mit eingezogen – wenngleich auf andere Weise.