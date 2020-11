Sensationelles deutet sich in Arnshaugk an

„Die Corona-bedingte Pause kam uns ganz recht“, sagt Michael Bernast, Archäologe und Vorsitzender des Vereins Burgkapelle Arnshaugk. Sind sonst unzählige Veranstaltungen in dem bedeutsamen Gebäude aus dem 11. Jahrhundert, welches kultur- und bauhistorisch ungemein wertvoll ist, die Regel, konnten in diesem Jahr weitere Forschungen an dem entweihten Gotteshaus durchgeführt werden. Wandmalereien auf den ältesten Teilen der Kirche von 1087 lassen darauf schließen, dass sie aus jener Zeit stammen könnten. Noch befinden sich winzige Spuren der roten Farbe im Labor, um eine Radiokarbon-Datierung vorzunehmen. Der wissenschaftliche Nachweis stehe also noch aus, so Bernast, „aber es deutet vieles daraufhin. Das wäre schon sensationell.“