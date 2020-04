Servicebüro der Stadtwerke Jena-Pößneck in der Pößnecker Fußgängerzone.

Pößneck. Das Servicebüro der Stadtwerke Jena-Pößneck in der Breiten Straße ist wieder geöffnet. Es gelten strenge Hygienevorschriften.

Servicebüro der Stadtwerke Jena-Pößneck wieder geöffnet

Das Servicebüro der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck in der Breiten Straße 10 in Pößneck ist ab sofort wieder für Kunden geöffnet. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach gelten die üblichen Servicezeiten. Montags, dienstags, donnerstags und freitags können Kunden von 9 bis 18 Uhr ihre Anliegen vortragen, mittwochs von 9 bis 14 Uhr.

Wie es weiterhin heißt, gelten aufgrund der Corona-Pandemie strenge Hygienevorschriften. So dürfe sich nur eine begrenzte Anzahl an Menschen gleichzeitig in dem Büro aufhalten, zudem sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kunden und Servicemitarbeiter Pflicht. Der Mindestabstand von 1,50 Metern solle eingehalten werden und die Beratungsplätze seien durch Glasscheiben abgetrennt, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern.

Die Stadtwerke bitten weiterhin darum, das Servicebüro nur in dringenden Fällen persönlich aufzusuchen. Die Berater seien alternativ telefonisch unter 03641/688366, per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-jena.de oder online unter www.stadtwerke-jena.de zu erreichen.