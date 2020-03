Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Servicestelle des Finanzamts Pößneck geschlossen

Die Servicestelle des Finanzamts Pößneck bleibt ab sofort bis auf weiteres geschlossen. Auf der Internetseite des Finanzamts heißt es dazu, dies geschehe aus Gründen der Gesundheitsvorsorge der Bediensteten und mit Rücksicht auf die Gesundheit der Besucher. Die Bürger erreichten das Finanzamt jedoch weiterhin telefonisch. Fragen und Anliegen würden weiter wie gewohnt bearbeitet. An der Tür des Gebäudes in der Gerberstraße 65 informiert ein Hinweis-Zettel über die Schließung.

Auch aus dem Thüringer Finanzministerium traf eine entsprechende Mitteilung ein, wonach sämtliche Servicestellen der Thüringer Finanzämter für den Besucherverkehr bis auf weiteres geschlossen werden. Die Thüringer Steuerverwaltung reagiere damit auf die Ausbreitung des Corona-Virus in Thüringen. Finanzministerin Heike Taubert bittet die Bürger um Verständnis: „Der direkte Personenkontakt in den Servicestellen soll eingeschränkt werden. Wir müssen auf die Gesundheit unserer Bediensteten und die Gesundheit der Besucher Rücksicht nehmen.“ Bei Fragen können sich Steuerpflichtige wie gewohnt per Telefon an die Finanzämter wenden.

Telefonzentrale des Pößnecker Finanzamts: 03647/44 60