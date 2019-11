Sichtbare Veränderungen

In dieser Woche drehte sich in der OTZ Pößneck/Orlatal vieles um die Landwirtschaft. Gleich am Montagmorgen etwa erfuhren die Leser von einer sichtbaren Veränderung an Landmaschinen auf den Feldern des Orlatals. Denn immer mehr Traktoren und Mähdrescher sind anstelle von Rädern auf großen Raupenlaufwerken unterwegs. Das sieht nicht nur ein Stück weit futuristisch aus, sondern soll auch helfen, beim Befahren der Äcker bodenschonender vorzugehen.

Tags darauf war es dann die Zeitung selbst, in der sich eine sichtbare Veränderung vollzog. Nach dem überregionalen Teil des Blattes wurde nun auch der Lokalteil an die neue Optik der OTZ angepasst. Wir in der Redaktion waren verständlicherweise sehr gespannt darauf, wie sich das Ganze ausnehmen würde. Die einhellige Meinung der Kollegen hier in Pößneck: Übersichtlicher, lesbarer, aufgeräumter. Wir hoffen, dass auch Ihnen die aufgefrischte Seitengestaltung gefällt. Auch im neuen Gewand liefern wir Ihnen weiterhin aktuelle, lokal produzierte Nachrichten aus der Region.

So auch am Dienstag, als endlich der Moment gekommen war, für das Neustädter Orlatal-Gymnasium die Besetzung der Schulleiterstelle zu verkünden. Nachdem Sabine Seiferth diese Rolle schon lange ausgefüllt hatte, war es auch offiziell soweit, dass ihr vom Schulamt Ostthüringen die Bestellungsurkunde überreicht wurde. Eine andere Schule stand am Mittwoch im Mittelpunkt, denn an der Pößnecker Regelschule „Prof. Franz Huth“ gibt es seit diesem Schuljahr die erste I-Pad-Klasse. Im Unterricht kommt hier verstärkt aktuelle Tablet-Technologie zum Einsatz. Ein Schritt in die Zukunft digitaler Bildung.

Am Freitag führte die erste Lokalseite wieder zur Landwirtschaft zurück, genauer gesagt zur Tierproduktion. Die Gänse eines Geflügelhofes in Stanau gaben ein gutes Fotomotiv für einen Beitrag über die Martinstags-Kultur im Orlatal ab. Der Kreis schließt sich, denn auch am Samstag sind erneut Landmaschinen und ein erfolgreicher Ausbildungsbetrieb in der Branche ein Thema.