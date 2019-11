Sieg beim ökosozialen Bingo

Ich kann nur hoffen, dass Sie, liebe Leser, es an diesem Wochenende auch vor die Tür geschafft haben, um bei einer der mitreißenden Aktionen im Orlatal mitzumachen. Schon am Samstagvormittag bei der Baumpflanzung im Pößnecker Stadtwald dachte ich mir angesichts von so viel Engagement, Zusammenhalt und Fleiß: „Freiwillige, Check. Tolles Wetter, Check. Wald und Natur, Check – Pößneck hat an diesem Tag beim ökologisch-sozialen Bingo eine unbestrittenen Sieg eingeheimst. Großartig.

Tags drauf war zwar das Wetter weniger September und viel eher dem November entsprechend, das tat aber dem beeindruckenden Engagement der Menschen aus Pößneck und Umgebung keinen Abbruch und so war in der Schlettweiner Kirche von viel Mühe und Begeisterung zu hören, die in die Errichtung des und vorhergehende Recherche zum Gedenkstein geflossen sind. Man kann sich an so viel Hingabe nur ein Beispiel nehmen und hoffen, dass mit der Zeit wieder mehr und mehr Menschen bereit sind, sich über ihren privaten Bereich hinaus für etwas einzusetzen. Denn leider leben wir eben auch in Zeiten, in denen Feuerwehrleuten die Fahrräder geklaut werden.