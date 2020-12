Silvesterspektakel in der Pinsenberghalle fällt Corona zum Opfer

Jonas Chudasch als Butler James und Tina Pfeifer als Miss Sophie im "Dinner for One" nach Krölpaer Art von 2018.

Krölpa Am 30. Dezember wäre zum 15. Mal das "Dinner for One" nach Krölpaer Art serviert worden

Zum Jahresausklang 2020 fehlt etwas in Krölpa. Jonas Chudasch, Bürgermeister und zugleich Kulturschaffender in der Gemeinde, räumt auf Nachfrage mehr oder weniger scherzhaft sogar ein, dass er Entzugserscheinungen habe.

Seit 2006 wird schließlich in der Regel am 30. Dezember das "Dinner for One" nach Krölpaer Art serviert, mit Tina Pfeifer als Miss Sophie und Jonas Chudasch als Butler James. Der Kulturabend, den ursprünglich im Barocksaal und seit mehreren Jahren in der Pinsenberghalle Carolin Harre und Stephan Müller (Duo Saitenverkehrt) mit ihrem musikalischen Können ergänzen, ist wie etliche andere Veranstaltungen in der Gemeinde Corona zum Opfer gefallen.

Das Glück nicht herausfordern

"Wir hatten vor längerer Zeit tatsächlich überlegt, unser Dinner als Freiluftaufführung auf dem Schulhof zu geben", berichtet Chudasch. "Aber dann weiß man ja nicht, wie das Wetter sein wird, ob sich die Leute an die Abstände halten und so weiter. Letzten Endes haben wir beschlossen, unser Glück nicht herauszufordern, kein Risiko einzugehen. Wir wollen ja alle eine Freude daran haben und nicht irgendwelchen Ärger."

Das Stück einzuspielen, um es heute online zu stellen, habe nicht geklappt, weil Tina Pfeifer ja in Norwegen lebe und in diesem Jahr über die Feiertage sicherheitshalber in ihrer Wahlheimat geblieben sei. Und eine der Aufzeichnungen aus den vergangenen Jahre auf Abruf anzubieten, sei als nicht so prickelnd empfunden worden. "Das muss live erlebt werden", sagt Chudasch. Und stellt in den Raum, dass es den Silvesterklassiker im neuen Jahr gleich zweimal geben könnte.

Nachholtermin zur 750-Jahr-Feier

So soll das "Dinner for One" zum einen wie gewohnt am 30. Dezember 2021 aufgeführt werden. Zum anderen soll die ausgefallene 2020er Auflage im Reigen der Veranstaltungen nachgeholt werden, die zur 750-Jahr-Feier von Krölpa in der Vorbereitung stehen.

"Unser Dinner wird wegen Corona nicht sterben", verbürgt sich Chudasch für die Akteure und ihre Helfer. "Diesen Spaß lassen wir uns nicht nehmen."

Die Idee zum "Dinner for One" nach Krölpaer Art war Chudasch und Pfeifer, der Legende nach, während einer Eisenbahnfahrt gekommen. Der Sketch samt Rahmenprogramm wird ehrenamtlich beziehungsweise eintrittsfrei aufgeführt, immer wieder haben in der Pinsenberghalle die vorbereiteten Sitzplätze nicht für die vielen Interessierten gereicht.

Der knapp 20-minütige TV-Sketch "Dinner for One" ist in der in Deutschland bekannten Fassung 1961 vom Norddeutschen Rundfunk nach einer Vorlage von 1945 produziert worden. Ursprünglich war die Show gar nicht als Silvesterunterhaltung gedacht. Erst seit 1972 ist das Spektakel fester Bestandteil des Jahreswechsel-Fernseh- und Kulturprogramms. Im Ursprungsland Großbritannien soll "Dinner for One" weitgehend unbekannt sein.