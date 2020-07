Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skaterpark in Neustadt steht Rückbau oder Reparatur bevor

Sportlich aktive Kinder und Jugendliche in Neustadt haben es derzeit nicht leicht, einen geeigneten Platz zum Austoben zu finden. Wie in der siebten Stadtratssitzung am Donnerstagabend besprochen wurde, gibt es Probleme mit Vandalismus im Skaterpark in der Karl-Liebknecht-Straße.

