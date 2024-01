Skatturnier, Kabarett und AfD-Kundgebungen: Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Neustadt/Triptis Für ein Konzert wird ein Kinderchor gesucht und Senioren können sich in Sturzvorbeugung üben – Ein Ausblick auf Veranstaltungen der kommenden Tage und Wochen

Kinder- oder Schülerchor für Konzert in Pößneck gefragt

Im Rampenlicht stehen und in einer großen Show vor einem erwartungs­vollen Publikum singen – diese Möglichkeit bekommt ein Kinderchor oder eine musikalische Schulklasse aus der Region am 23. Februar aus Anlass des Abba-Erinnerungskonzertes wieder, welches an dem Tag ab 20.00 Uhr im Pößnecker Schützenhaus zu erleben ist. Hierbei nehmen die Macher dieser Veranstaltung eine Abba-Tradition auf. Die legendäre schwedische Popgruppe hatte oft Kinder mit auf die Bühne geholt, um gemeinsam „I Have A Dream“ (deutsch: Ich habe einen Traum) zu singen. Genau das wird auch von den sangesfreudigen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs bis vierzehn Jahren aus dem Saale-Orla-Kreis erwartet, die idealerweise auch schrill bunte Kostüme im Abba-Stil für den Auftritt parat haben. Aussagekräftige Bewerbungen sind bis 13. Januar 2024 per E-Mail bei mirjam.berthel@resetproduction.de willkommen. Nähere Vorab-Informationen gibt es von der Künstleragentur Reset Production aus Gera unter Telefon 0365/5481830. Karten für das Konzert gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Turnier um den Triptiser Neujahrspokal

Zu einem Skatturnier um den „Triptiser Neujahrs-Pokal“ wird am Samstag, 6. Januar, in die Triptiser Gaststätte Zum Sportlerheim eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Das Turnier wird vom Skatclub Magda‘s Buben Orlatal veranstaltet.

Geraer Kabarett Fettnäppchen gastiert im Neustädter Wotufa-Saal

Am Freitag, 5. Januar, gastiert das Geraer Kabarett Fettnäppchen im Neustädter Wotufa-Saal. Das Traumpaar der Kleinkunstbühne aus der ehemaligen Bezirksstadt, Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth, kommt mit dem Programm „Sturm im Wasserglas“ beziehungsweise mit der interessanten Frage „Was macht die Mücke bei Wolkenbruch?“ an die Orla. Beginn des heiteren Abends ist um 19.30 Uhr. Vorverkaufskarten gibt es in der Tourist-Information im Lutherhaus Neustadt, Restkarten an der Abendkasse.

Erhitzte Gemüter am Schützenhaus in Pößneck

Unterschiedliche Auffassungen zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern haben in der Silvesternacht in der Nähe des Pößnecker Schützenhauses zunächst zu verbalen und anschließend zu körperlichen Auseinandersetzungen unter mehreren Personen geführt. „In der Folge waren mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen im Einsatz und es gab einen Leichtverletzten zu beklagen“, resümierte die Landespolizeiinspektion Saalfeld den Vorgang kurz und knapp.

Schuldnerberatung im Orlatal auch im neuen Jahr

Die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle der Volkssolidarität Pößneck steht Betroffenen auch im neuen Jahr für kostenlose Sprechstunden zur Verfügung. Die Hilfe beginnt beim Ordnen der in Frage kommenden Unterlagen und geht über die Aufstellung eines Haushaltsplanes bis hin zum Schutz vor ungerechtfertigten Forderungen. Das Büro ist in der Saalfelder Straße 24c in Pößneck zu finden. Beratungen sind auch in volkssolidaritätseigenen Räumen in Neustadt, Triptis und Krölpa möglich. Es ist eine Voranmeldung für die stets individuellen Beratungen erforderlich. Termine können unter Telefon 03647/5187979 vereinbart oder mit einer E-Mail an schuldnerberatung-pn@vs-poessneck.de angefragt werden.

Der möglicherweise nächste Landrat im Saale-Orla-Kreis, Uwe Thrum, im Gespräch mit seinem Anhang in der Plothenhalle. Foto: Peter Hagen / Funke Medien Thüringen

AfD-Kundgebungen in Neustadt und Pößneck

„Deutschland braucht einen Neustart“ lautet das Motto zweier Kundgebungen, zu welchen die AfD Saale-Orla am Montag, 8. Januar, um 17.45 Uhr nach Neustadt und um 19.30 Uhr nach Pößneck jeweils auf den Marktplatz einlädt. Es sprechen Landratskandidat Uwe Thrum, den die Bundestagsabgeordneten Michael Kaufmann und Stephan Brandner in seinem Wahlkampf unterstützen. Auf den Veranstaltungen soll vor allem dem zum Jahreswechsel erhöhten CO2-Preis der Kampf angesagt werden, der unter dem Vorwand der Klimarettung Familien im ländlichen Raum zusätzlich um hunderte Euro pro Jahr belaste.

Fitnesskurs für Senioren in Pößneck

„Fit von Kopf bis Fuß für 60+“ lautet das Thema eines Volkshochschulkurses, in welchem Ganzkörperübungen mit leichter Bewegung zur Stärkung von Herz und Kreislauf kombiniert werden. Auch Gedächtnis- und Gleichgewichtsübungen zur Sturzprophylaxe sind dabei, ist die Reihe doch für Frauen und Männer ab 60 gedacht. Die Termine finden vormittags am Sitz der Volkshochschule Saale-Orla in Pößneck statt. Beginn ist zwar erst am 6. Februar, Anmeldungen sind aber jetzt schon unter Telefon 03663/488144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de möglich, wo es auch weitere Informationen gibt.

