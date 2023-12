Stephanie Rössel über die vielen Nachrichten von Leserinnen und Lesern zur Maus

Die Rückmeldungen auf meinen Kommentar zur „Maus ohne Zuhause“ waren enorm. Viele haben Tipps geschickt, von Erfahrungen berichtet und einige sogar darum gebeten, dass ich „Bescheid“ gebe, wie die Geschichte weiter geht. Und ja, manche können mir nachfühlen, dass es nicht so lustig ist, wie es sich vielleicht anhört. Vor zwei Jahren ist das schon mal passiert. Damals habe ich das Auto auf den Hof einer Freundin gestellt, die Türen offen gelassen, ihren Kater hineingesetzt und war spazieren. Danach war das Problem gelöst. Wie auch immer Kater und Maus sich einig geworden sind. Töten möchte ich eigentlich nicht, deswegen habe ich auch dieses Mal die Chance zur Flucht gelassen. Heute war alles in Ordnung. Vielleicht liest sie OTZ und hat gespürt, dass es ihr nun an den Kragen gehen soll. Den Tipp, mit dem Kammerjäger, hätte ich übrigens am wenigsten in Betracht gezogen. Vor drei Jahren habe ich mal eine Maus aus Versehen zur Kellertür hereingelassen. Die Lebendfalle hat sie ignoriert und nach drei Wochen habe ich den Fachmann gerufen. Der war der Meinung, dass der Nager schon lange weg sei. Was ja rein praktisch nicht sein konnte. Im Übrigen erklärte er mir, dass man sich laut Tierschutzgesetz strafbar macht, mit Mausefallen. Das weiß wohl kaum jemand, stimmt aber. Er ließ sogar meine Hündin den Keller absuchen und stellte danach fest, dass die Maus definitiv nicht mehr da sei. Nach zwei Wochen holte er seine legal aufgestellten Fallen wieder ab. Ohne Erfolg. Und schließlich, genau nach biblischen 40 Tagen, kam ich in den Keller und da saß sie. Fit wie ein Turnschuh schaute sie mich an. Ich öffnete die Tür, sagte: „Bitte geh!“. Das Mäuslein holte Anlauf, drehte sich noch mal um und verschwand dann in der Natur. So ist es eben, das Landleben. Ihnen allen einen schönen ersten Advent!