So öffnet das Corona-Testzentrum Triptis

Triptis. In Triptis hat am Dienstag das Testzentrum im Bürgerhaus wiedereröffnet.

Kostenlose Schnelltests sind ohne Voranmeldung dienstags von 12.30 bis 14.30 Uhr, freitags von 13 bis 15 Uhr und sonntags von 14.30 bis 16 Uhr möglich.

An Heiligabend und an Silvester gelten andere Öffnungszeiten. Das Testzentrum kann an diesen beiden Tagen nur am Vormittag besucht werden. Am 24. Dezember werden von 11 bis 12.30 Uhr und am 31. Dezember von 11 bis 12.30 Uhr Tests durchgeführt.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am 26. Dezember und am 2. Januar 2022 ist von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet.