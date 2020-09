Der Kulturkonsum in Hütten.

Hütten. Zahlreiche Aktionen des Hüttener Vereins Kulturkonsum stehen in der zweiten September-Hälfte und im Oktober an.

So schaut der kulturelle Herbst in Hütten aus

Der Herbst kündigt sich in diesen Tagen an, und damit verbunden organisiert der Verein Kulturkonsum in Hütten Herbstangebote, die verschiedene Interessen abdecken.