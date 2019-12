Fahrzeuge verlangsamen auf der B 281 in Pößneck ihre Geschwindigkeit. Auf der Brücke über die Kotschau ist Tempo 30 eingerichtet.

Pößneck. Wieder Tempo 30 - diesmal auf der B 281. Schon mehrfach mussten die Pößnecker in diesem Jahr einen Gang zurückschalten.

So schleicht Pößneck durch das Jahr 2019

Die Fahrzeuge bremsen auf der Bundesstraße 281 in Pößneck auf der Brücke über dem Kotschaubach ab. Ein Tempo-30-Schild sorgt dafür, dass die Autofahrer ihre Fahrt verlangsamen.

Erst kürzlich wurde dieses Schild aufgestellt. Eine erste Begründung aus der Stadtverwaltung ist, dass es aufgrund des baulichen Zustandes der Straße dort errichtet worden sei. Weitere Informationen konnten gestern aus dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr nicht mehr gegeben werden.

Fest steht jedoch, dass Pößneck auch am Ende des Jahres noch einmal vom Gas gehen muss. Daran sind die Verkehrsteilnehmer allerdings wohl allmählich gewöhnt.

Lärmpegel an mehreren Stellen in der Neustädter Straße überschritten

Im Februar dieses Jahres gab es im Pößnecker Stadtrat Diskussionen über ein etwa 900 Meter langes Stück der Neustädter Straße/Ernst-Thälmann-Straße. Dieser Bereich sollte noch im März als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden.

Bürgermeister Michael Modde (parteilos) erklärte, dass die Stadt aufgrund des Lärmpegels nicht um diese Geschwindigkeitsbeschränkung herum käme. Die entsprechenden Schilder wurden noch im März aufgestellt. Damit folgte man unverzüglich den Handlungsempfehlungen einer schalltechnischen Untersuchung für die Neustädter Straße. An fünf Stellen wurden die Lärmschutz-Richtwerte in dieser Straße nachts zwischen 22 und 6 Uhr überschritten. An drei Stellen auch tagsüber.

Rollsplitt war hingegen auf dem Weg nach Langenorla auf der Landesstraße 1108 die Ursache für eine Tempo-30-Begrenzung. Eine große Menge davon wurde auf der gesamten Strecke zwischen Pößneck und dem Ortseingang Kleindembach aufgebracht.

Zwar sollte die Begrenzung auf 30 Stundenkilometer auch der Verkehrssicherheit dienen, ein weiterer Grund war allerdings, Schaden von Fahrzeugen fernzuhalten. Bereits kleinere Steinschläge können zu Lackschäden und späteren Roststellen führen. Gerade in den Wintermonaten verstärken Feuchtigkeit, Frost und Salz die Schäden. So schützen zumindest bei Rollsplitt Tempolimits vor mehr als nur vor Unfällen.