„Sofareisen“ für einen guten Zweck

Erst im Januar hatten die Weltumradler Axel Brümmer und Peter Glöckner in der Pößnecker Bilke mit einem Vortrag das Publikum begeistert.

„Sofareisen“ heißt nun das neueste Projekt aus dem Hause Weltsichten. Axel Brümmer aus Saalfeld und Freunde wollen damit kostenlose Online-Vorträge anbieten und gleichzeitig Spenden sammeln. Die Corona-Krise habe besonders in Entwicklungsländern dafür gesorgt, dass Hilfsprojekte nahezu zum Erliegen gekommen sind.

In Not geraten sind auch die Hilfsprojekte des von Brümmer gegründeten Vereins „ GlobalSocial-Network“. Um diese wieder zum Laufen zu bringen, haben sich nun mehrere Weltreisende zusammengetan und die Internetseite sofareisen.org ins Leben gerufen. Auf der Seite wird in den kommenden drei Monaten jeweils Freitag, Samstag und Sonntag ein bunter Mix aus Live-Vorträgen und Filmen bekannter sowie aufsteigender Reisejournalisten und Dokumentarfilmer zu sehen sein.

Das Programm ist für die Zuschauer komplett kostenlos. Geschmückt werde das prominente Repertoire durch eine völlig neue Rubrik, die „ Fuck-Up-Stories“, welche mit spannenden Scheitergeschichten zum Schmunzeln anregen sollen. Diesen Freitag geht es los.