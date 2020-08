Sommer der Veränderungen im Tierheim Schleiz

Schleiz. Marion Damisch hat die Leitung nach 30 Jahren an Nicole Enke abgegeben. In derzeitigen Umbau der Einrichtung werden 270.000 Euro gesteckt.

Im Tierheim in Schleiz gibt es dieser Tage große Veränderungen. Seit Juni finden Umbauarbeiten in der Einrichtung statt, außerdem wurde im Juli nach 30 Jahren Marion Damisch als Leiterin des Tierheims durch Nicole Enke abgelöst. „Wir haben in der Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung im Juli einstimmig beschlossen, Frau Damisch zur Präsidentin unserer Vereins zu berufen“, erklärt Eitel Metzner, Vorsitzender des Tierschutzvereins Oberland. Das neu geschaffene Amt verstehe sich als Würdigung für die langjährige Arbeit als Tierheimleiterin. Künftige Aufgabe von Marion Damisch soll sein, sich intensiv um die Vereinsarbeit zu kümmern, insbesondere um die Werbung neuer Mitglieder. Schwerpunkt soll darauf liegen, Jugendliche für das Engagement im Tierheim zu gewinnen. Unter anderem soll deshalb die Zusammenarbeit mit den Schulen intensiviert werden. Aber auch den langjährigen Vereinsmitgliedern wird sich die 75-Jährige widmen, mit diesen ins Gespräch kommen und über die Arbeit des Vereins informieren.

Schöne und schwere Aufgabe zugleich

Blickt Marion Damisch auf drei Jahrzehnte Tierheimleitung zurück, gibt sie ihr bisheriges Amt mit einem lachenden und weinenden Auge ab. „Es war eine schöne und schwierige Aufgabe zugleich. Es waren nicht immer einfache Verhältnisse, aber wir haben aus dem Wenigen, was wir hatten, viel geschaffen“, sagt sie. Nach all den Jahren sei es nicht einfach loszulassen. „Aber ich weiß, dass ich die Leitung in gute Hände übergeben habe. Und ich bin mir vollkommen sicher, dass Nicole Enke das Tierheim in meinem Sinne weiterführen, aber auch einige Neuerungen einbringen wird“, so Marion Damisch.

Dass sie in große Fußstapfen tritt, weiß die neue Leitern der Einrichtung. „Ich freue mich, dass ich das Vertrauen bekommen habe. Und ich hoffe, dass ich genauso viel Unterstützung wie Frau Damisch erhalte“, sagt die 43-Jährige, die hauptberuflich in einer Ebersdorfer Firma angestellt ist. Auf sie wartet nun viel Arbeit, vor allem in Hinblick auf die derzeit laufenden Umbauarbeiten, die dringend nötig waren.

„Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir neun Katzengehege und die Hunde mussten in acht verschiedenen Unterkünften beherbergt werden. Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter waren schwierig. Beides hat nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprochen“, so Eitel Metzner. Nachdem man im vergangenen Jahr erhebliche Spenden, etwa von der Stadt Schleiz und der Sparkasse, und sonstige Zuwendungen erhalten hat, konnte nun ein Umbau der Einrichtung in Angriff genommen werden, um so die derzeitige Situation für Tiere und Personal zu verbessern. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf 270.000 Euro, die mit Hilfe von Fördermitteln, Spenden und Lottomitteln aufgebracht werden können.

Umfangreiche Veränderungen werden vorgenommen

In den ersten Wochen und Monaten nach Start der Arbeiten ist bereits einiges passiert. Im ersten Schritt wurden Abrissmaßnahmen auf dem Tierheim-Gelände, das an der Straße An der Sommerbank zu finden ist, durchgeführt. Darüber hinaus konnten bereits fünf neue Hundezwinger gebaut sowie eine überdachte Sitzflächen für Veranstaltungen wie das Tierheimfest fertiggestellt werden. Weitere Arbeiten folgen nun nach und nach. So soll in dem Flachbau, in dem bisher Zwinger für Pensionshunde, eine Auslauffläche sowie ein Haus für Freiläuferkatzen untergebracht waren, modernisiert werden. Künftig werden in dem einen Teil des Gebäudes nur noch Katzen beherbergt. Zusätzlich soll ein überdachter Auslauf für die Samtpfoten entstehen. Außerdem werden in diesem Abschnitt des Flachbaus Sanitäranlagen für die Mitarbeiter, das heißt eine Dusche sowie zwei Toiletten, einen Platz finden. Bisher standen dem Personal lediglich zwei mobile Klos zur Verfügung. In dem anderen Teil des Gebäudes wird eine Quarantäne-Station für Hunde und Katzen eingerichtet. Bis Oktober dieses Jahres will man diese Maßnahmen abgeschlossen haben.

Im folgenden Schritt soll dann ein Gesamtkomplex in Containerbauweise auf dem Gelände entstehen. In diesem sind Unterbringungsmöglichkeiten für Verweildauer- und Vermittlungstiere, eine Krankenstation für Hunde und Katzen sowie ein Büro- und Sozialtrakt für die Mitarbeiter vorgesehen. „Angedacht ist derzeit, dass die Container Ende des Jahres kommen sollen. Es kann aber auch erst Anfang nächstes Jahr werden“, sagt Eitel Metzner.