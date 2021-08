„Sommer in der Stadt“ bleibt unverändert

Pößneck. Reihe in Pößneck soll vor allem spontane Gäste locken

Trotz des durchwachsenen Auftakts am Dienstag bleibt das Konzept der Reihe „Sommer in der Stadt“ auf dem Markt in Pößneck unverändert. An einen anderen Ort auszuweichen, wenn es etwa erneut stark regne, sei ebenso wenig geplant wie ein zusätzlicher Unterstand für das Publikum“, sagte Kulturamtsleiterin Julia Dünkel. Die neun Konzerte und Aktionen bis Monatsende seien „ja eine Einladung an jedermann, spontan in die Stadt zu kommen“. „Daher belassen wir es bei der eher unkonventionellen Art und Weise“, so Dünkel.

Den zweiten Teil der Reihe gestaltet am Freitag die Feuerwehr Pößneck. Sie zeigt laut Martin Link an vier Stationen und mit rund 20 Aktiven unter anderem einen Brandschutztrainer und eine Fettbrandsimulation. Beginn auf dem Markt ist wieder 16 Uhr.