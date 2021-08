Auftaktkonzert zu "Sommer in der Stadt" am Markt in Pößneck mit der Musikerin Linda Trillhaase.

„Sommer in der Stadt“ in Pößneck eröffnet

Pößneck. Das Auftaktkonzert zu „Sommer in der Stadt“ am Markt in Pößneck gab am Dienstag die Musikerin Linda Trillhaase.

Mit einer Mischung aus Chansons, Poesie, Country und Folk hat die Musikerin Linda Trillhaase am Dienstagnachmittag den Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ in Pößneck gemacht. Statt, wie ursprünglich geplant, auf der Bühne am Markt spielte die gebürtige Erfurterin wegen des zeitweise starken Regens auf der Terrasse des Ratskellers.

Trillhaase wechselte zwischen Akkordeon und Geige, und sie arbeitete sich musikalisch durch halb Europa. Dem kleinen Publikum gefiel’s – und hier und da blieben auch Passanten für eine Weile stehen. Fortgesetzt wird die Reihe am Freitag mit einer Aktion der Pößnecker Feuerwehr.