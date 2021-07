Sommerfestival in der Innenstadt von Pößneck

Wie bei der Fête de la Musique soll auch beim „Sommer in der Stadt“ eine riesige Party mit musikalischen Acts in Pößneck stattfinden.

Pößneck. Im August untermalen Straßenmusiker die sommerliche Aktion in der Pößnecker Innenstadt.

Die Veranstaltungsreihe mit dem Motto „Sommer in der Stadt“ startet in der kommenden Woche. Dienstags und freitags wird jeweils zwischen 16 und 18 Uhr den Pößneckern und allen Gästen ein Angebot auf und an der Bühne am Markt und Breiten Straße unterbreitet. Ausklingen wird das kleine Festival erst einen Monat später, am 5. September, mit einem Ersatz-Stadtfest wie schon 2020.

Ungefähr 25 Liegestühle wurden für das Festival angeschafft und auch zum Teil auch schon aufgestellt. Diese sollen tagsüber insbesondere im Bereich der gastronomischen Einrichtungen in der Breiten Straße und am Markt zum Verweilen einladen. Ein Gefühl von Urlaub für die Daheimgebliebenen soll damit auch erzeugt werden.

Unterstützung für Gewerbetreibende und Spenden für Flutopfer

Im Vordergrund der Aktion steht natürlich die Pößnecker Innenstadt zu beleben und die Corona-gebeutelten Gewerbetreibenden und Gastronomen zu unterstützen.

Der „Sommer in der Stadt“ wird musikalisch begleitet, wie der Organisator der Fête de la Musique, Alexander Post mitteilt. In der Breiten Straße werden bis einschließlich 31. August Musiker aufspielen. „Bis auf den 6. August haben wir montags und dienstags zwischen 16 und 18 Uhr Bands und Künstler am Start“, sagt Post, der auch selbst auftreten wird. So können sich die Musiker laufend bewegen, als auch an den üblichen Plätzen, wie Kulturstube, Louis Burger oder Am Stadttor gemütlich machen. Dabei wollen sie Spenden sammeln, die sie den Flutopfern überbringen.

So sieht der Zeitplan aus:

3. August: Saitenwusel

10. August: Dirk Roder

13. August: Alexander Post und Thomas Pfeffer

17. August: Alexander Post und Gundram Rommel

20. August: Peter Zickert und Freund

24. August: Lunics

27. August: Stihls

31. August: Lunics