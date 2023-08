Sonderschau zu Freimaurerei in Pößneck klingt am Sonntag aus

Im Museum für Stadtgeschichte in Neustadt/Orla erinnert die Kabinettausstellung "Dort ist unser Ziel, dort oben!" an die Geschichte der Freimaurerei in Neustadt.

Neustadt. Finissage mit Vortrag im Saal des Rathauses.

Am Sonntag, 27. August, schließt die Sonderschau „Dort ist unser Ziel, dort oben! – Freimaurerei in Neustadt an der Orla“, die seit dem 2. März im Museum für Stadtgeschichte zu sehen ist. Zu diesem Anlass hält Gerhard Müller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Friedrich-Schiller-Universität Jena, den Vortrag „Goethe als Freimaurer“. Johann Wolfgang von Goethe war ab 1871 Mitglied der Weimarer Freimaurerloge „Amalia“ und trat 1783 dem Illuminatenorden bei. „Der Vortrag zeichnet Goethes Freimaurerkarriere nach und beleuchtet die Bedeutung der Geheimgesellschaften für Goethes Biographie“, heißt es in einer Einladung der Stadt Neustadt.

Der Vortrag findet nicht im Museum, sondern im Saal des Rathauses statt. Beginn ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Die Plätze sind begrenzt. Vorverkaufskarten gibt es im Neustädter Lutherhaus.