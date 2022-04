Sonnige Zeiten

Theresa Wahl zu Veranstaltungen in der nächsten Zeit

Wie heißt es so schön: „Der April macht, was er will!“ Diesem Ausspruch ist der Monat in diesem Jahr durchaus nachgekommen. Sonne, Schnee und Regen, wärmere und kühlere Temperaturen – das ganze Spektrum war in den vergangenen Wochen vertreten. Nach dem Hin und Her bleibt nun zu hoffen, dass die Witterung langsam konstanter wird, die Thermometeranzeige Stück für Stück nach oben klettert und auch dort bleibt. Und natürlich auch, dass sich die Sonne nicht mehr ganz so häufig hinter dicken Wolken versteckt und damit die Leute nach draußen zieht. Immerhin musste man die vergangenen Monate nicht nur wetter-, sondern auch coronabedingt öfter in den eigenen vier Wänden bleiben, als einem vielleicht lieb war.

Über eine mangelnde Auswahl an Angeboten wird man sich jedenfalls in der kommenden Zeit nicht beschweren können. Alleine am Wochenende wird in zahlreichen Städten und Dörfern gefeiert, unter anderem beim Hexenfeuer oder Maibaumsetzen. Auch darüber hinaus geht es weiter. In Triptis wird etwa ab kommenden Dienstag wöchentlich das Eisauto auf dem Markt anzutreffen sein. Egal, wohin man sich eventuell in der nächsten Zeit aufmachen wird, fest steht, bei sonnigem Wetter wird es gleich noch mal schöner.