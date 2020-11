Sorge um den Schwan auf dem Neustädter Gamsenteich

Große Angst haben derzeit Neustädter um den Schwan, der auf dem Gamsenteich in der Stadt beheimatet ist. „Wir machen uns Sorgen um das Überleben des Schwans“, sagt Sabine Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie wohnt mit ihrem Mann in einem Haus neben dem Gewässer.

Schon seit mehreren Tagen zeigt sich das Ehepaar beunruhigt über die derzeitige Situation des Tieres. Grund ist der niedrige Wasserstand des Gamsenteichs, der vor etwa eineinhalb Wochen abgelassen und anschließend vom Angelverein Neustadt abgefischt wurde. Frisches Wasser wurde seither allerdings nicht wieder hinzugeführt. Ein großes Problem, findet Sabine Müller. Denn dieser Umstand mache es dem Schwan schwer, ans Ufer und an Nahrung zu kommen. Damit dieser nun ausreichend zu fressen habe, würde ihr Mann Gras schneiden und dieses füttern, erzählt sie.

Selbst der Bürgermeister war schon vor Ort

Die Eheleute hätten außerdem bemerkt, dass der Schwan im Schlamm stecken bleibe. Auch würde man in der Nacht qualvolle Geräusche von dem Tier vernehmen, wenn es unter großer Anstrengung versuche, sich aus dem Matsch zu befreien. „Wenn der Schwan früh mal tot im Teich liegt, braucht man sich nicht wundern“, sieht es Sabine Müller. Das aktuelle Umfeld sei kein Zustand für das Tier. Mit dieser Ansicht sei sie nicht alleine, versichert die Neustädterin. So hätte sie einige Leute beobachtet, die am Teich vorbei gehen und ob der derzeitigen Situation des Schwanes nur mit dem Kopf schütteln würden. „Das ist Tierquälerei. Das tut einem in der Seele weh“, meint Sabine Müller. Sie wünsche sich deshalb, dass der Schwan umgesetzt werde.

Auch der Stadt habe sie in mehreren Anrufen ihre Sorge mitgeteilt. Der Bürgermeister sei vor Ort gewesen, die städtische Dienstleistungsgesellschaft habe in der vergangenen Woche Arbeiten durchgeführt. Allerdings habe sich dennoch nichts an der Situation geändert, der Pegel des Teiches sei noch immer gleichbleibend niedrig, berichtet Sabine Müller.

Warum der Gamsenteich nicht wieder vollgelassen wird, erklärte auf Nachfrage Neustadts Bauamtsmitarbeiter Philipp Scharfenberg. „Ein Holz von einer Faschine ist in den Abfluss gelangt und hat sich dort verkeilt“, sagt er. Festgestellt wurde dies mit Hilfe einer Kamerabefahrung, die bereits im Sommer von der Firma Kanal-Türpe Gochsheim GmbH & Co. KG Niederlassung Gera durchgeführt wurde.

Nach dem Abfischen des Teiches wollte man die Gelegenheit nutzen und das Holz in der vergangenen Woche entfernen. So war die Firma Türpe erneut vor Ort, um die nötigen Arbeiten vorzunehmen.

Im Abfluss des Teiches hat sich ein Holz verkeilt

„Es wurde versucht, mit Spülen und Ziehen das Holz zu entfernen, das hat aber nicht geklappt“, so Philipp Scharfenberg weiter. Bei diesem Versuch habe die Firma zudem ein Werkzeug verloren, das nun zusätzlich in dem Abfluss des Gamsenteiches feststecke. Daher sei nun ein weiterer Anlauf notwendig, das Problem zu beheben. „Geplant ist, das Rohr mit einem Roboter auszufräsen. Das soll noch in dieser Woche passieren. Die Firma weiß um die Dringlichkeit“, so der Bauamtsmitarbeiter. Man hoffe, dass diese Methode nun Erfolg bringe und der Teich dann schnellstmöglich wieder vollgelassen werden könne.

Gelingt es nicht, den Abfluss mit dem Fräsroboter frei zu bekommen, müsste dieser aufgeschachtet werden. Diese Arbeiten sind dann nicht nur mit viel Aufwand verbunden, sondern würden die Stadt auch eine erhebliche Summe Geld kosten.

„Wir bemühen uns, den alten Zustand des Gamsenteichs wieder herzustellen und so schnell wie möglich eine Lösung zu finden“, unterstreicht auch Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Man habe das Wohl des Schwanes auch von städtischer Seite im Blick und sei dankbar, dass Bürger Hinweise geben. Für ein Umsetzen des Schwanes sieht man allerdings derzeit keine Notwendigkeit.

Die Sorge um den Schwan kann auch Udo Schröder, Mitarbeiter der Abteilung Artenschutz des Fachdienstes Umwelt im Landratsamt in Schleiz, verstehen. Allerdings kann er die Neustädter etwas beruhigen. „Für einen gesunden Schwan ist Schlamm kein Problem. Wenn er will, kommt er da raus“, sagt Udo Schröder. Auch finde der Vogel etwa im Schlamm Wasserpflanzen, die er abweide. „Solange der Schwan Nahrung zu sich nimmt, ist das kein Problem“, so Udo Schröder.