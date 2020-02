Sozialleistungsbetrug wird in Pößneck hart bestraft

Einem 39-Jährigen aus einem Dorf bei Triptis wird zur Last gelegt, dass er sich unrechtmäßig Arbeitslosengeld auszahlen ließ. Drei Mal sollte die Angelegenheit vor dem Amtsgericht Pößneck erörtert werden und drei Mal blieb der Mann den Verhandlungen fern – wohl in der Annahme, dass dann nichts passiert. Er irrte sich.

Der 39-Jährige soll von Juni bis September 2017 Arbeitslosengeld in Anspruch genommen haben, obwohl er seit Mai desselben Jahres wieder in Vollzeit beschäftigt gewesen sei. So seien ihm 3835 Euro ausbezahlt worden, auf die er keinen Anspruch und die er nie erstattet hätte. Im vergangenen Jahr kam das raus, die Agentur für Arbeit erstattete Anzeige, der Mann hatte eine Anklage wegen Betrugs am Hals.

Statt das Gespräch zu suchen, versuchte der Mann dem Amtsgericht Pößneck weiszumachen, dass er diesem keine Rechenschaft schuldig sei. „Wir leben in einem Rechtsstaat und ich muss mir nicht alles gefallen lassen“, heißt es in einem mehrerer relativ wirren Schreiben des 39-Jährigen an die Justiz. Dieser wollte der Mann auch verbieten, ihn mit Betrug in Verbindung zu bringen, weil es die Agentur für Arbeit Pößneck gewesen sei, die geschlafen habe. Die drei Gelegenheiten, seine Behauptungen zu belegen, nutzte der Angeschuldigte allerdings nicht. Er übe eine verantwortungsvolle Tätigkeit bei einem europaweit agierenden Unternehmen aus, aktuell arbeite er in St. Petersburg, und da habe er keine Zeit für Termine am Amtsgericht Pößneck, so die Botschaft des Mannes.

Überprüfbare Nachweise seiner Verhinderung habe der Angeschuldigte nie beigebracht, so Richter Dieter Marufke dieser Tage in der Erörterung der Angelegenheit. Hierbei war auch zu hören, dass der 39-Jährige acht Vorstrafen angehäuft habe. In der Vergangenheit sei er unter anderem wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und Drogenhandels verurteilt worden. Und nun Sozialleistungsbetrug. Hierfür kann man auch im Gefängnis landen, gab Dieter Marufke zu verstehen.

Dem Richter blieb nichts anderes übrig, als nach Aktenlage zu entscheiden. So wird der 39-Jährige in Kürze einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe über 7500 Euro (150 Tagessätze) im Briefkasten haben.